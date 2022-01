TINEJDŽERKE VAM ZAVIDE! OVO JE DA NE POVERUJEŠ: Verica Rakočević u kratkoj suknji u 8. deceniji zapalila mreže! (FOTO)

Modna kreatorka Verica Rakočević važi za pravu damu javne scene, a ljudi često komentarišu da izgleda fantastično.

Verica koja ima 74 godine sada je pokazala liniju na kojoj bi joj i znatno mlađe pozavidele. Ona je pozirala u zimskom kaputu i kratkoj suknji i istakla vitke noge, što je namamilo pratioce da joj daju niz pohvala u komentarima.

"Predivno izgledate, svaka Vam čast", "Kao milion dolara", "Večna devojčica", I tinejdžerke vam zavide", "Vi zaista pomerate granice u svakom smislu", "Ovo je da ne poveruješ", samo su neki od komentara ispod objave.

Podsetimo, Verica je u braku sa 35 godina mlađim kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem, a jednom prilikom je ispričala i detalje upoznavanja njegovih roditelja.

"Zaista sam imala sreću, kada su Veljkovi roditelji u pitanju. Njegov pokojni otac Lazar je bio divan čovek. Veljkov tata je bio slikar, majka Dušanka mu je ekonomista, radila je u SUP- u, sada je u penziji. Mlađi su od mene - otac četiri, mama dve godine. Veljko je baš ovakav zbog svojih roditelja. Nije uobičajeno da se sin jedinac oženi sa 35 godina starijom, a da njegovi roditelji ne kažu “ne” ili “nećeš”. Znali su da ne mogu da mu zabrane. Njegova majka je bila svesna da ćemo biti u novinama, a njegov otac me je gledao kao svoje dete. Kada smo boravili u Vrdniku, kada bi ga neko pozvao Lazara on bi rekao “ne mogu sad tu su mi deca” , misleći na mene i Veljka. Ja sam ga zvala Laki, bio je fantastičan. Veljku je rekao da bude srećan sa ženom koju voli i da ne treba na silu da se ženi da bi imao dece", rekla je Verica Rakočević nedavno.

