NEKADA SU OVAKVE KAO ZORANNAH BILE META PODSMEHA: Blogerku isprozivali zbog PLASTIČNOG izgleda, kao vanzemaljac je! (FOTO)

Modna blogerka Zorana Jovanović Zorannah jedna je od onih koju, popularno rečeno, "vole da mrze", što jedni smatraju velikim teretom, dok drugi ističu da je to odlično za njen posao jer niko ne ostaje ravnodušan na njenu pojavu.

Poslednji video zapis koji je Zorana objavila na društvenim mrežama ponovo je pokrenuo burne komentare, budući da se povela rasprava o tome da li je preterala sa estetskim korekcijama ili ne.

"Zašto devojke misle da je lepo da izgledaju kao vanzemaljci?", "Sve manje izgledaš kao ljudsko biće", "Nekad su ovakve bile predmet podsmeha, a sad je svaka druga ovakva", bili su veoma grubi korisnici Tvitera prema Jovanovićevoj, dok je bilo i onih pomirljivih:

"Devojka ima pravo na izbor da radi sa svojim licem i telom šta god hoće, pustite je na miru", "Meni je bila mnogo lepša pre operacija, valjda operacije služe da te ulepšaju, ali ko smo mi da sudimo", "Aman ljudi, svako u svoje dvorište, bitno da je devojka zadovoljna kad se pogleda u ogledalo, da li ste vi kada se pogledate u svoje?".

"Ovo je samo do filtera, ne izgleda tako sigurno", bilo je i onih koji su uvereni da Zorannah ne izgleda baš kao u ovom video zapisu.

Zoranu su inače pitali na društvenim mrežama da li planira da se skrasi.

"Stvarno ne razumem ovakva pitanja i zašto bih osećala pritisak da to uradim? Iskreno pre 5 godina sam bila spremnija to sve nego danas. I želela sam to mnogo vise. Aspen je kao troje dece svakako i to mi je trenutno i više nego dovoljno jer ni popodnevna dremka nije moguća ako se njemu igra i budimo se kad on kaže bez obzira da li se meni još spava, sve u svoje vreme i kako je suđeno. Ne planiram apsolutno ništa u životu evo već godinama. Nego je l' ima neko nekog dobrog za horoskop da mi kaže do kad mogu da ludujem da iskoristim maksimalno pošto vidim da se ne prihvata više kada si majka da izađeš u grad?", pisala je Zorannah na Instagramu.

