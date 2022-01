DEKI JE PROGLEDAO! David Dragojević zgrožen ponašanjem bivše snaje Dalile, evo da li STRAHUJE od njenog i Dejanovog POMIRENJA!

David Dragojević, rođeni brat učesnika "Zadruge" Dejana Dragojevića, ponosan je na to što je konačno rešio da se "digne sa dna" i ponovo uzme život u svoje ruke.

Dejan je, podsetimo, rešio da okrene novi list u životu i više ne dozvoli da mu se, nakon što ga je ponovo povredila, bivša žena Dalila približi.

- Deki je sada odličan. Verujem da će biti istrajan i da se neće pokolebati, jer je postao svestan šta mu je ta žena uradila. Shvatio je da je najbolje po njega da prekine svaki odnos sa Dalilom. Ima još dosta do kraja, ali svakako mislim da se neće pomiriti i da je rešen u tome - kaže za Pink.rs David, kojem se dopada stanje u kojem ovih dana gleda brata putem malih ekrana.

foto: Printscreen/Pink TV

- Uvek sam ponosan na njega. Pravio je greške što se mirio i ponižavao, ali ko ih ne pravi?! Bitno je da sada polako shvata šta je sebi dozvolio, a nije trebalo. Žao mi je što nije u potpunosti svestan sebe i svojih kvaliteta. Sa nekim ženama ne može se drugačije, moraš da budeš grublji, iako nam nije to u prirodi.

S druge strane, Dalila tvri da Dejanu ovaj put ništa nije uradila, te da je sve što se dešava ovih dana njegova osveta, za šta Dejan kaže da je budalaština.

- Deki se ne sveti nikom. Deki je samo postao svestan nekih stvari. Sagledao je realno situaciju. Ona ne zna šta više da kaže, pa okreće na njega. Pokušava da manipuliše, ali ispada smešna. Šta ona priča i kako se ponaša, da čovek ne poveruje svojim očima i ušima! Neverovatno! Kao da je Dejan nju prevario i uradio ono što je ona njemu. To što ona priča je čista glupost, nemoć, prebacivanje krivice, šta vec... Juri za njim jer ne može da podnese da on krene na bolje. Nju boli kada je on raspoložen, kada se druži, kada ga neko pohvali, kada je srećan. Želi da ga vrati na staro da on trči za njom, da prašta neoprostivo, da pravi scene, a ona da radi šta hoće i na taj način hrani svoju sujetu i ego! Skroz bolesno! Jednostavno ne želi da ga vidi srećnog! Smeta joj sve što bi Dejana pokrenulo na bolje, i onda ovakvim ponašanjem pokušava da ga poremeti i baci pod noge! Na sreću, Deki se nece dati, progledao je, hvala Bogu - poručuje David.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)