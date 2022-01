DRAŠKO TANJU JOŠ NIJE UPOZNAO SA PORODICOM! Evo šta im govori! Tanjina sestra ga UPOZNALA i 2 stvari su ostavile najveći utisak

Pevačica Tanja Savić i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, o čijoj aferi je mesecima brujao region, uslikani su zajedno u jednom restoranu, a to je ujedno dokaz da su obnovili ljubav. Draško je odlučio nakon duže vremena da svoju izabranicu upozna sa prijateljima, a za to se ukazala prilika kada je ona pevala u jednoj diskotaci u njegovom gradu.

- Veza im je na početku bila burna i sve vreme su se krili od javnosti. Ni jedno, ni drugo nisu želeli da daju izjave na temu njihove ljubavi. Međutim, kada su shvatili da pripadaju jedno drugome i da ništa ne može da ih slomi, Draško je odlučio da upozna pevačicu sa prijateljima. On ju je sačekao nakon nastupa u jednom lokalu gde su bili njegovi najbolji drugovi. Sa druge strane, nije upoznao Tanju sa porodicom i za njih su priče o njihovoj vezi samo trač. Nije siguran kako bi prihvatili vezu sa pevačicom koja ima decu - priča dobro obavešten izvor za “Blic“.

- Tanja je na početku negodovala da idu korak dalje i da upoznaje njegove bliske prijatelje, kao i on njene sinove ali sada je već prošlo dovoljno vremena i više nema razloga za skrivanje. Draškovi drugovi su već čuli dosta toga o Tanji, a sada su je upoznali i dopala im se. Stanivuković više ne želi da se krije od javnosti kada je sa Tanjom. Svestan je da njihove zajedničke fotografije mogu svuda da isplivaju, jer odlazi na mesta gde su prisutni i drugi ljudi. Na početku njihovog odnosa morao je da zakupljuje prostor i krije se od javnosti, ali je sada opušten. Nije baš da se drže za ruke i šetaju ulicama, ali su dosta opušteniji pri pojavljivanju u restoranima i odlascima kod zajedničkih prijatelja - zaključuje dobro obavešten izvor.

Podsetimo, ljubavni par je uslikan zajedno u jednom restoranu. Naime, Tanja i Draško sedeli su jedno do drugog, ali nisu bili sami. Društvo su im pravili prijatelji i poznanici, sa kojima su izašli na večeru. Njih dvoje su pozirali sa njima, a tom prilikom nisu skidali širok osmeh sa lica. Uživali su u obroku, ali i u razgovoru.

- Biljana je na jednom od nastupa upoznala Draška, i jako joj se dopao. Ona je jedina od početka znala sve o vezi sestre i gradonačelnika. Njoj se dopada kako se on ponaša prema Tanji, naročito što je vaspitan momak i što ima ozbiljne namere sa njenom sestrom. Više je Tanja ta koja koči da se u javnosti ne zna za njih jer se plaši da će to njen suprug Dušan iskoristiti da joj uzme decu, kaže prijatelj pevačice.

DRAŠKOV VOZAČ DOŠAO PO TANJU

Kako saznajemo, kada je Tanja stigla u Banjaluku na nastup po nju je došao Draškov vozač, koji joj je sve vreme bio na raspolaganju.

- Stanivuković je te iste večeri iznenadio pevačicu kada je po nju poslao vozača u luksuznom automobilu kako bi mu se Tanja pridružila na večeri. Želeo je da joj to veče ostane u pamćenju, te se potrudio da sve izgleda onako kako pevačica voli. On ju je pokupio i nakon završenog nastupa i odvezao do hotela - kaže naš izvor.