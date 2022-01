PROPALA KAO ŽETON: Tviteraši osuli paljbu po Zorannah! Priznala da nije skidala šminku DVA dana, pa brže bolje obrisala snimak!

Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah još jednom je zgrozila javnost zbog svoje nehigijene i priznanja da šminku nije skinula dva dana. Influenserka je htela da se pohvali novim proizvodom za obrve koji je trajan toliko da se dve večeri nije pomerio sa njenog lica.

Otkako je na Instagramu objavila snimak u kome otkriva koliko je neuredna, društvene mreže gore. Toliko da je pomenuti video skinula sa svog naloga posle nekoliko sati. Naime, ona je želela da pohvali proizvod za obrve, kada je iznela šokantne informacije.

#caosvima ali da jedna devojka ponosno izgovara da nije skidala sminku sa obrva dva dana🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/rRfZyllbyY — Jdior (@diorme16) January 24, 2022

- Obrve i dalje stoje, ne pomeraju se, bez obzira što sam ja skidala šminku, njih nisam umivala, ali bukvalno nisu pomerile dva dana - rekla je Zorannah, ne sluteći da će se ubrzo naći na stubu srama.

Njeni pratioci odmah su je osudili zbog toga što ne vodi računa o higijeni lica, a posebno su se zgražavali na Tviteru.

- Dokle će ova budala da reklamira svoju nehigijenu? Koristi aparate od 500 dolara, ali i dalje ne koristi sapun i vodu. Ako se bude pravdala da skida šminku, ništa ne vredi bez vode i sapuna, ništa, ništa, ni najskuplja mašina na svetu, ni botoksi, ni fileri - napisala je jedna tviterašica, dok su se drugi složili s njom.

- Ali da jedna devojka ponosno izgovara da nije skidala šminku sa obrva dva dana... Izgleda kao iz kontejnera da su je izvukli. Jako mi je ružno da jedna devojka, koja ima mogućnosti i živi jako lep život, dozvoli sebi da izjavi ovako nešto i da toliko ne vodi računa o higijeni lica - nizali su se komentari.

Neki su čak napisali i da su zbog ovakvog ponašanja i promovisanja aljkavosti, prestali da je prate.

- Prestala sam da je pratim skoro, šta je bre ovo? Kakve su ovo trepavice? Si*e za sve pare, kosa, trepavice. Kod nje sve prenaglašeno. Žena je ostala u 2012.godini, dok je njena publika odrasla, a deca prate danas drugi sadržaj. Na koju foru ona zarađuje za glam life? Zna neko? - napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

- Zorana je ubedljivo najštrokavija influenserka od svih. Iskreno, čudi me kako nema konjuktivitis non stop, s obzirom na to da ima onolike trepavičetine koje ne pere nikada. Ko zna koliko bakterija tu ima. Povraća mi se. Propala je kao žeton - samo su neki, od stotine komentara na Tviteru.

