BILO JE RAZNIH EGZIBICIJA! Dejan Matić šokirao priznanjem da je vozio automobil, a sad OTKRIO KAKO JE TO IZGLEDALO!

Pevač je ispričao da je prvi put nakon dvadeset i nešto godina prošle godine proveo praznike sa porodicom.

- Posle jedne kratke pauze od prošle godine kad niko njie radio, pa ni ja. Posle 20 i više godina sam proveo praznike sa porodicom. Ja se trudim da kada sam sa porodicom da nam svaki dan bude Nova godina - istakao je Matić za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Ne krije da radi punom parom, a uskoro ga očekuje i duet sa Milicom Todorović.

- Radi se, sigurno će biti novi album, dueti, vrlo brzo ćete znati. U pitanju je koleginica Milica Todorović - otkrio je Matić.

foto: Kurir televizija

On se osvrnuo i na informaciju da je svoje prijatelje provozao automobilom.

- Bilo je tih momenata, gde je to moguće. Naravno da ne bih ugrozio nikoga, to su bili moji najbliži prijatelji koje sam vozio. Bilo je egzibicija, ali ništa nešto što bi ugrozilo druge. Nekoliko puta je to naznačeno u novinama - kaže Dejan Matić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:31 Misica razočarana u svoje bivše cimere, nije joj jasno ZAŠTO JE ISPALA IZ BARA