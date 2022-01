MILJANA KULIĆ IZGUBILA BEBU?! Krila trudnoću od svih, hitno završila u Narodnom frontu (PAPARACO)

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga 5" Miljana Kulić navodno je izgubila bebu, dok je trudnoću krila od svih. Miljana, koja je diskvalifikovana iz pomenutog rijalitija zbog fizičkog nasrtaja na nekadašnjeg momka Lazara Čolića Zolu, uhvaćena je kako ulazi u jednu bolnicu u srpskoj prestonici, a kamere su je pratile u stopu.

"Paparaco lov" izveštava da je Kulićeva izgubila bebu, a nije poznato zbog čega je krila da je u drugom stanju.

Miljana je poslednjih nedelja u vezi sa izvesnim Nenadom Macanovićem, dok se pričalo i da se udala, što se ispostavilo kao laž.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Kulićeva, podsetimo, iz kratke veze sa Ivanom Marinkovićem u rijalitiju "Parovi" ima sina Željka. O njena tri abortusa naširoko se pisalo i pričalo, što je sama potvrdila u više navrata.

- Biću bolje, svakog čuda tri dana dosta. Dva i po minuta su me reanimirali, moja porodica to nije videla, potresena sam i psihički loše, inače ne znam šta bih rekla. Četiri puta su me uboli, meni su bile modre ruke. Hvala puno lekarima. Dva minuta nisam disala od prevelikog stresa, ostala sam bez daha, nisam davala znake života. Bog me još jednom pogledao, dao mi šansu da krenem ispočetka, da shvatim da sam majka, da ne treba da se ponižavam ni za kakve pare - rekla je Miljana jednom prilikom u rijalitiju, nakon što se vratila sa jedne kiretaže.

