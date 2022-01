RODBINA HTELA KRISTIJANU DA OTME PLAC! NEKO JE POKUŠAO DA UBIJE TETA MARU: Istina o zemljištu na kom Golubović gradi LUKS VILU

Kristijan Golubović isplanirao da napravi svoju paprenu skupu vilu na Vračaru.

On je sada otkrio za Republika.rs jezive detalje o ženi koja mu je ostavila plac.

On je ispričao da je zemljište dobio koje pripada njegovoj rodbini i njemu, prisvojio za sebe, jer se oni dugi niz godina nisu pojavljivali, niti plaćali dažbine.

Naime, kako je Kristijan otkrio, zemljište je pripadalo izvesnoj teta Mari, koja je na njega gledala kao na svog drugog sina, a pre nego što je skončala svoj život, zavetovala je Golubovića da će mu ostaviti zemljište, a da je na njemu da zbrine njenog sina, što je on odlučio i da ispuni.

- Zemljište je pripadalo teta Mari pokojnoj, koja je mene mnogo volela, gledala me je kao sina, a ja sam isto nju mnogo voleo i uvek sam provodio vreme sa njom kad god sam mogao. Ona je pre nego što je umrla rekla da će meni ostaviti zemljište, da ja sa tim mogu da uradim šta hoću, ali da joj obećam da ću njenog sina da zbrinem, što ću i uraditi - govori Kristijan.

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste da se kod zemljišta, pored Kristijana pominje da su vlasnici i ostala rodbina, koja je, kako on tvrdi, pokušala da preotme njegovu zaostavštinu, tako što su sve vreme pokušavali da obgrlate teta Maru.

- Oni su hteli da mi preotmu zemljište, govorili su teta Mari da sam ja robijaš, da se nikada neću vratiti, da to ostavi njima, da će se oni brinuti o njoj. A oni su zapravo hteli da tu izgrade veliku zgradu, da prodaju stanove, da se obogate, a nju posle da šutnu napolje, hteli su kao, obećavali su joj da će joj dati jedan stančić, klošari. Ona je mene mnogo volela, kažem, gledala me je kao svog drugog sina.

Kristijan je ispričao i stravičnu priču, koja je mogla da ima tragičan kraj, a to je da su čak i pokušali da zauvek ućutkaju teta Maru, pa su želeli da je ubiju.

- Ona je to pričala kada se to desilo, rekla je da je videla neke senke da se pomeraju. Ona nije trošila struju i jedne noći je u palila sveću i videla je da je neko tu sveću stavio na drvete stepenice, koje su zapalile deo te kuće, uhvatilo je krov, ona je mogla da se uguši te noći. Srećom, ja sam bio na krstu sa društvom i odmah smo otrčali da vidimo šta se desilo, pa nam je posle pričala sve to - govori Kristijan.

