PROPALO VENČANJE! Verenica fudbalerovog DEČKA poludela zbog GEJ AFERE, raskinula VERIDBU pola godine pred SVADBU!

Bilo je za očekivati da će gej afera u koju je uključen poznati fudbaler izazvati veliku pažnju javnosti, što se i desilo. O toj temi bruje svi, ali se glavni akteri nigde ne oglašavaju, barem ne javno. To, međutim, ne znači da oni zbog pisanja Kurira o njihovoj aferi žive mirno i spokojno i da nemaju probleme, a posebno se to odnosi na fudbalerovog dečka.

Njega je, prema rečima našeg izvora, napustila verenica s kojom je bio u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi, nakon što je posle teksta u Kuriru posumnjala da je njen dragi u šemi sa muškarcem. Ona je, navodi naš sagovornik, već u prvom tekstu koji smo objavili ukapirala da se radi o njenom izabraniku i nije joj bilo teško da sklopi sve kockice. Doživela je nervni slom! Odmah je otišla do stana u kojem je poslednjih meseci živela sa bogatim naslednikom i napravila haos, počela je da urla i histeriše na njega. Govorila mu je svašta, vređala ga i nazivala pogrdnim imenima, dok se on pravdao da ne zna o čemu se radi. Kad mu je predočila da je provalila da u našem tekstu pišemo o njegovoj seks aferi sa fudbalerom, počeo je da govori kako to nije istina i da on nema nikakve veze s tim, iako nije poricao da je u bliskim prijateljskim odnosima sa sportistom. Ništa mu to nije pomoglo. Njegova verenica je nakon skandala spakovala stvari i otišla iz stana, što znači da je veridba pukla i da od venčanja nema ništa. A planirali su da ovog leta naprava svadbu iz snova i sve je već bilo dogovoreno i spremno. Kako saznajemo, oni su planirali i ranije da vezu krunišu brakom, ali su taj čin odlagali zbog pandemije virusa korona. Konačan datum bio je sredinom leta ove godine, a nesuđena mlada čak je odabrala i skupocenu venčanicu koju je poručila od jednog priznatog kreatora iz inostranstva. Na svadbi je trebalo da pevaju najveća imena sa domaće estradne scene, bio je rezervisan i luksuzan restoran u kojem je planirana proslava. Sve to je sada palo u vodu.

Budući da u našim tekstovima nismo direknto navodili identitete aktera gej afere, mnogi fudbaleri su uplašeni da su možda i oni upleteni u priču jer verovatno i sami imaju putera na glavi pa se plaše da i njih ne razotkrijemo. Haos među njima seb ne stišava, i zato dosta njih poslednjih dana, otkako je počeo Kurirov serijal o gej fudbaleru, objavljuju fotografije na društvenim mrežama na kojima poziraju u društvu supruga, devojaka, porodice, želeći da kažu da oni ne pripadaju ovoj aferi.

Svi ćute osim Alberta Nađa Ne znam zašto se kriju, neka priznaju Pretodnih dana naša redakcije pozivala je i slala poruke na desetini fudbalera s pitanjem da komentarišu gej aferu o kojoj pišemo, ali niko nije hteo da odgovori na to ili se nisu javljali na pozive. Jedino je Albert Nađ dao svoje mišljenje o svemu tome. - Sad ste me slatko nasmejali sa tom gej aferom. Neka ljudi rade šta im prija. Bilo bi dobro neka sami izađu i neka kažu, ne vidim zašto se kriju. Ovde je normalno da ima gejeva. Gejevi imaju najveća prava, slobodu, sve. Ja nisam pristalica tih stvari, ali neka radi ko šta hoće - naveo je Nađ.

