SMATRALI SU ME GLUPAČOM JER NA VREME NISAM ABORTIRALA Bekuta je sa 17 dobila sina, ostavila ga u dom, a ovo sebi NE MOŽE OPROSTITI

Pevačica Ana Bekuta sa 17 godina dobila je sina Igora Polića u vanbračnoj zajednici, a tugu i bol u srcu nosi još od tinejdžerskih dana.

Naime, Ana je u trenutku kada je zatrudnela bila gimnazijalka i bebu je ostavila u dom za nezbrinutu decu. Okolina ju je osuđivala, a i njeni roditelji našli su se na stubu srama, jer kako to obično biva, selo ih je ogovaralo, što je Anu posebno bolelo.

foto: Printscreen

"Želela sam da rodim dete. Istina, nanela sam bol svojim roditeljima, jesam ih osramotila, to sve stoji, zato je Igor nekih osam meseci bio u domu da bi se ta klima u mom selu nekako dovela u normalno stanje i da bi prestale sve te priče. Pritisak okruženja bio je tako snažan i bespogovoran da je moj mali lepi sin morao da se skloni s očiju bezgrešnih", govorila je Ana ranije i dodala da su je u selu smatrali nečasnom:

"Plod moje mladalačke ljubavi bio je krunski dokaz da sam nedostojna, da me je nečastivi obeležio. Da sam se rodila koju deceniju ranije, možda bi me kao vešticu spalili ili barem proterali."

Ona nikada nije mogla da se pomiri sa tim da je njena beba daleko od nje i da se o njemu brinu drugi. Sve to ubrzalo je njenu odluku da se bavi pevanjem kako bi mogla da stvori uslove za izdržavanje deteta.

foto: Nemanja Nikolić

Tako je i bilo, a Ani je veoma bolno i danas da se seća tih trenutaka.

"Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici", navodi Ana i napominje da je sina redovno viđala.

"Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo", govorila je Ana ranije za medije.

Njen sin Igor bio je mnogo vezan za Aninog parntera Milutina Mrkonjića, koji je njega kao i njegovu decu gledao kao svoju. Ana je danas u sjajnim odnosima sa sinom i unucima, a unuk nakon Mrkine smrti živi sa njom u stanu kako ne bi bila sama.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:10 Ana Bekuta se pojavila na snimanju zvezde Granda