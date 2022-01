NJIMA DIJETE NISU MNOGO POMOGLE Vasić ide pod NOŽ, a i oni su smanjili želudac! Evo kako DANAS izgledaju, BUKVALNO SE PREPOLOVILI

Slobodan Vasić odlučio je da ode na operaciju želuca, kako bi skinuo višak kilograma s kojima inače poslednjih godina kuburi. Njegova supruga, koja se inače protivila operaciji, i ćerkica su ga ispratile do bolnice.

- Išao sam da se oprostim od brze hrane. Pojeo sam čizburger i malo pomfrita. Uzbuđen sam, što se tiče svega, ja verujem doktoru i da će biti sve u redu - kaže pevač u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Među prvima koji su to uradili bio je Darko Lazić, koji je posle saobraćajne nesreće proveo sedam meseci u kolicima, pa je uz nezdravu hranu, nabacio kilograme.

"Najbolje i najefikasnije rešenje je bilo je upravo opeacija. Kada sam izašao iz bolnice, prvi pet-šest dana kao da imap upale mišića u stomaku. Ugojio sam se jer sam bio sedam meseci u kolicima, fizička aktivnost je bila nula, nije da nisam jeo, jeo sam, nisam se ugojio od vazduha, ali sam jeo manje" rekao je pevač za Vikend Premijeru, koji je posle operacije usmršao čak 109 kilograma.

I fotograf Dejan Miličević je smanjio želuda i uspeo da se reši viška kilograma, s kojim je kuburio skoro otri decenije. On je za samo nekoliko nedelja skinuo više od 20 kilograma, a sada jede mnogo manje hrane.

Ana Nikolić navodno je otišla na operaciju koja se medicinski zove crevasti želudac, nakon čega je za mesec dana izgubila 15 kilograma. Kako je pevačica nakon porođaja imala velike problem sa viškom kilogramima, kojih nikako nije mogla da reši pomoću dijeta i raznih tretmana, Ana se navodno odlučila na radikalnu i bržu promenu.

"Nikolićeva je zaista skoro pa na sve načine pokušala da smrša. Trudila se, išla kod raznih nutricionista, ali kilogrami se nisu gubili onako kako je ona zamislila, niti je pevačica bila zadovoljna svojim izgledom. Kada je otišla u Podgoricu, uradili su joj detaljno sve analize, nakon čega su ustanovili da bi u pevačicinom slučaju najbolje rešenje bio takozvani crevasti želudac", rekao je izvor blizak Ani, a pevačica nikada nije potvrdila da je uradila ovu vrstu operacije.

Indira Aradinović Indi prošla je kroz pravu dramu kada se odlučila na operaciju želuca. Naime, prošla je kroz ozbiljne komplikacije i morala je da se bori za život.

"Rešila sam da se brzo i lako rešim svoj problem, tako što ću otići pod nož i, nažalost, desilo se da je od prve operacije krenulo sve onako komplikovano. Prošla sam jedan ozbiljan vid borbe za život", počela je ona.

"Desila se povreda pankreasa. On je počeo da pravi problem u organizmu, da kači slezinu koja se upalila i koja se tokom druge operacije morala odstraniti. Dakle, ja nemam jedan organ više u sebi! Što se želuca tiče, nemam više sliv želuca, nego kombinaciju sliva i bajpasa... a bajpas rade samo ljudi koji su ekstremno ugojeni i kojima ekstremno treba da skidaju kilograme, tako da je važno samo bilo da se ja spasim u tom momentu", ispričala je pevačica, napominjući da je i treća operacija postojala kao opcija.

Voditeljka Aneta Ivanović dvadeset godina vodila je bitku sa kilogramima, a borbu je okončala onda kada je otišla na hirušku intervenciju smanjivanja želuca. Probala je sve, od tableta za mršavanje, preko dijeta, veštačke hrane iz kesica, do brojnih treninga, a sada prvi put za javnost govori o tome kako je izgledala čitava procedura, kao i zbog čega je odlučila da ode pod nož.

"Od operacije i u narednih šest meseci skinula sam trideset kilograma. Nije to naivna operacija, ozbiljan hiruški zahvat je u pitanju. Nisam se plašila, jedva sam čekala da se to desi. Jedan dan se boravi u bolnici, nedelju dana je teško da se privikneš na sve to. Dobiješ tačna uputstva, šta i koliko smeš da uzimaš", otkrila je voditeljka.

„Zvezda Granda” Krstinja Todorović je tokom učešća u takmičenju nakon saveta žirija da bi trebalo da poradi na kilaži otišla da „zategne” želudac i za devet meseci smršala 60 kilograma, a u utorak je otišla na operativno uklanjanje viška kože, koje joj plaća Saša Popović.

Makedonski voditelj Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, među prvima se odlučio da smanji želudac. Posle operacije se veoma brzo i prepolovio, ali se sve iskomplikovalo jer je nedugo posle operacije uhapšen zbog afere Reket, a zbog lođih uslova u zatvori uticalo je na to da se njegovo zdravstveno stanje pogorša. Boki je danima konstantno povraćao.

