VISKOVIĆEVA PRIZNALA SVE PLASTIČNE OPERACIJE I KOREKCIJE KOJE JE RADILA: Jednu stvar svi misle da je promenila, ali NIJE! (FOTO)

Pevačica Marina Visković jedna je od retkih sa javne scene koja priznaje šta je sve radila na svom licu.

Marina je odgovarala na pitanja pratilaca na društvenim mrežama i tom prilikom otkrila zbog čega izgleda drugačije nego inače, tj. šta je sve radila od estetskih korekcija i operacija.

- Vrh nosa sam korigovala i usta, koja sam izvadila iz čak trećeg zahvata, jer su se deformisala bila i izgledalo je grozno, fuj! Nikada to ne bih više uradila. Smrt za sve džombe na ustima! Hvala Bogu, sada je sve ok. Znači jagodice nisam, zatezala oči nisam i to mi je jezivo, izgledaju svi kao da su poludeli - odgovorila je Marina.

Kada su Marinu pitali da li je operisala nos ona je odgovorila:

"Operisala sam, tačnije uhvatila vrh nosa, dakle ovo je moj nos i nisam ga lomila što ne znači da neću".

