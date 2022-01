EDO OTKRIO RAZLOG RASKIDA SA DRAGANOM MITAR: Ne volim MRTVE odnose, otišao sam tamo gde je LEPŠE! A evo da li se pomirio sa ŽENOM

Nenad Aleksić Ša u rijalitiju je izneo i detalje o susretu sa Draganom Mitar sa kojom su ga povezivali tokom treće sezone najgledanijeg rijalitija.

S obzirom da je Edo nedavno okončao romansu sa Draganom, otkriva kako gleda na to i šta se tu zapravo dogodilo i da li Ša govori istinu.

foto: Printscreen/Instagram, Sonja Spasić

- Čuo sam i da on priča o tome unutra. Ja nisam ljubomorna osoba, smatram sebe za viši nivo, znam koliko vredim. On se bavi medijskim poslom, šta ćeš ti tu? Kaže ''Edo je bio ljut'', nisam bio ljut, ja verujem nekom sa kim sam. Meni to ne smeta, samo mi je krivo što sama Dragana ne vodi računa, i dozvoljava da je uslikaju sa njim... Nije to razlog našeg raskida, jednostavno sam otišao gde mi je lepše i gde se bolje osećam, ne volim te mrtve odnose gde stagniram, čim vidim da ne ide, ja bežim od toga. Otišao sam tamo gde mi je bolje - priznao je Edis u emisiji "Pitam za druga".

- Sa ženom se nisam svađao, tako da se nisam ni pomirio - rekao je Edo kada su ga pitali da li se pomirio sa ženom Zilhom.

foto: Printscreen/RedTV, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.