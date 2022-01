ZA LUKS STAN NA BEŽANIJI DALI 160.000 € A KOMŠIJE IH ODMAH RASKRINKALE: Svašta su pričali o Marku, a Lunu nisu želeli ni da SRETNU

Čini se da je najturbulentnija veza kada je rijaliti u pitanju bila upravo ona Lune Đogani i Marka Miljkovića koja je krunisana brakom, a od nedavno i ćerkicom Miom.

Par se pred Novu godinu preselio u novi stan na Bežanijskoj kosi, koji ima 80 kvadrata i za koji se piše da su ga platili oko 160.000 evra, a komšije već uveliko znaju sve o njima.

- Viđali smo ih i ranije jer su često dolazili da vide stan, da se dogovore za cenu i kasnije kada su majstori bili tu. Nisam imao lepo mišljenje o njima zbog svega što sam video u rijalitiju, ali i čitao po novinama. I ljudi koji ih poznaju su mi svašta pričali za njih dvoje, da je ona bahata, a on ograničen. Međutim, mislim da ih je rođenje deteta promenilo. Da su postali porodica i svu energiju usmerili upravo tu. Da ih ne znam od ranije, rako bih fini mladi par - kaže komšija koji je želeo da ostane anoniman.

U obližnju prodavnicu češće svraća Marko.

- Nasmejan je i često zaboravi po šta je krenuo pa zove Lunu na mobilni da mu ponovi. Ali, svakako opet zaboravi. To nam je simpatično - kroz osmeh kaže prodavačica, a njena koleginica dodaje:

- Luna me jako nervirala što je rasturila brak Slobe i Kije i ovde je među koleginicama stalno bila svađa ko je na čijoj strani. Ja i dalje, bez obzira što nam sada svraća, smatram da je to bila njena najveća greška i pečat koji će joj ostati da joj prlja ime. Nisam joj to rekla kada je dolazila jer mislim da se ona pravi da taj period ne postoji. Često svrati sa ćerkicom, brižna je majka. To niko ne može da joj ospri.

Komšije kažu da se tinejdžerke utrkuju da se slikaju sa Lunom, dok Marka često viđaju u društvu Gagija Đoganija.

- Mislim da su Luna i Marko zaslužni što se Gagi trgao iz pakla poroka. Često je sa Markom, pomaže mu oko svega. Luna često izađe tu u dvorište ili u prolaz kako bi se fotografisala u raznim odevnim kombinacijama, verovatno je to garderoba koju reklamira za novac. Tada joj deca prilaze da se fotografišu. Marko stalno negde juri i žuri, ume da prođe da se na javi, ali Luna se pozdravi sa nama - kaže komšije i dodaje da često starije žene priđu Luni da pomaze dete.

- Tada ne odole da je pitaju nešto za rijaliti, a vidi se da je njoj neprijatno. Ipak, na iznenađenje, ona pristojno odgovori. Kažem, na iznenađenje jer Lunu sa malih ekrana svi pamte kao histeričnu ženu koja nema moralnih zadrški.

PLANIRAJU DRUGO DETE Komšije sa Bežanijske kose kažu da Marko i Luna planiraju proširenje porodice i to uskoro. - Čula sam je jednom kako priča na mobilni, sedela je ne kuplici pored mene. Govorila je da je ćerka dovoljno velika i da sada planiraju drugo dete kako ne bi bila velika razlika među mališanima. Pričala je da uživa u svakom trenutku sa Miom i da jedva čeka da ponovo bude trudna i da menja pelene, otkriva Mira. foto: Printscreen YouTube

