DESETINE HILJADA EVRA, ROLEKSI, KLJUČEVI OD AUTOMOBILA, PRSTENJE! Pevač otkrio šta dobija kao BAKŠIŠ, samo jedno nikada ne UZIMA!

Zvezda Granda Nikola Ajdinović često nastupa po privatnim slavljima, gde dobije ogromne bakšiše.

- Bude par desetina hiljada eura na koje se svi talimo. Ne ide to sve meni, da ne misle ljudi, tu je i orkestar. U pijanstvu bude svega. Evo sat sam dobio i to Rolex pravi je, ima žig, šifru, sve. Bude tu i ključev, a lančića, prstenja, ali ja to vratim njihovim suprugama i ćerkama. Novac može, ali kartice i zlato ne - rekao je Ajdinović.

Iako vredno radi na svojoj karijeri koja mu je trenutni fokus, Ajdinović je i porodičan čovek koji obožava da provodi vreme sa svojim najmilijima koga nažalost zbog posla ima sve manje.

- Moraš da imaš ljude oko sebe koji imaju razumevanja. Nažalost nisam uvek sa svojom porodicom i svašta propuštam, ali trudim se kad god mogu da budem sa njima. Moja braća su uvek tu za mene jer sam ja sam sav u obavezama, ali dok imam njihovu podršku mogu da funkcionišem- rekao je pevač.

