DŽIŽA PROGOVORILA O SVAĐI SA CECOM! Jednom rečenicom stavila tačku na NAGAĐANJA i zapušila usta SVIMA!

U medijima se neko vreme spekuliše da je svađa pevačicinog oca Zokija Bosanca i pevačice Svetlane Ražnatović Cece u Zvezdama Granda veza Zokijeve ćerke Aleksandre Stojković Džidže i Cecinog bratanca.

Mlada pevačica za Kurir televiziju stavila je tačku na ova nagađanja:

- Ne bih to komnentarisala. To nema veze sa tim i ne želi uopšte da ulazim u to što se tiče članova žirija. Oni su tamo, on je tamo. Ja niti sam komentarisala njih, niti ću - isključiva je bila Džidža.

Na pitanje da li sebe smatra za zvzezdu Džidža je imala interesantan odgovor.

- Sebe ne smatram zvezdom. Zvezda je Ceca, ja ću to uvek reći. Zvezda je Zdravko Čolić, Halid Bešlić - iskrena je Džiža.

Ona je otkrila da ima emotivnog partnera, a kako kaže otac se u njen ljubavni odnos ne meša.

