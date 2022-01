VELIKO SLAVLJE U PORODICI KULIĆ! Miljana objavila sve JAVNO, stigla specijalna TORTA, Marija se skockala TIP-TOP! (VIDEO)

Porodica Kulić danas ima specijalan povod za slavlje, što je sa svima podelila Miljana.

Bivša rijaliti učesnica pokazala je deo atmosfere, s obzirom da je njenoj majci Mariji rođendan. Marija se za ovu priliku tip-top sredila, a Miljana je sve zabeležila i objavila na Instagram.

Pored snimka posluženja i torte sa Marijinim likom, Miljana je sa pratiocima i podelila kakav poklon je spremila majci. Naime, ona je napravila kolaž fotografija sa posebnim porukama, a na jednoj se nalazi ime njenog izabranika - Nenad.

Inače, Marija je podržala Miljaninu novu romansu, a šuška se i da se Kulićeva udala.

- Miljana ima dečka. Momak je mnogo dobar da smo ga svećom tražili onakvog ne bi ga našli to mi je sada najveća radost na kraju ovde godine jer mi je bilo pre svega važno da Miljana bude srećna i da se ostvari u ljubavi. Dečko kao da mi je rođeni sin, toliko je divan, toliko nas poštuje, ja nemam reči, najsrećnija sam što se toga tiče. Prezadovoljna sam, takođe sam sigurna da nije sa Miljanom iz koristi jer je dečko odgovoran i vredan, privrednik je, ima lokale i firmu u Beogradu i na osnovu ovoga što sam videla da joj ne dozvoljava da plati ništa sigurna sam da nije korist u pitanju. On nije tip koji želi da bude poznat ima 32 godine i rijaliti ga ne zanima, on zna kakva je Miljana i on je nju takvu prihvatio - pričala je Marija nedavno.

