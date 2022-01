SA CECOM NISAM HTELA DA SE RASPRAVLJAM, ĐORĐE DAVID PSUJE I VREĐA! Džidža progovorila o svemu: Zvezde Granda su DOSADNE

Aleksandra Stojković Džidža privlači veliku pažnju, s obzirom da joj je otac Dragan Stojković Bosanac, a i sama je krenula da se bavi muzikom.

U medijima se dosta pisalo i govorilo i o prozivkama koje je na njen račun uputila Svetlana Ražnatović u jednoj od prethodnih emisija pomenutog takmičenja, kao i o izvesnom sukobu sa Đorđem Davidom, ali i o navodnoj aferi iz prošlosti sa Darkom Lazićem.

foto: Damir Dervišagić

Džidža je sada progovorila ljubavnom statusu, planovima za budućnost, fakultetu koji studira, o tituli "kraljice bakšiša" koju ima i mnogim drugim zanimljivostima.

Da li želiš da se ubuduće baviš pedagogijom, s obzirom da to studiraš?

- To mi je želja, da budem, na primer, profesor klavira u nižoj muzičkoj školi, da radim sa decom. To mi je cilj, ali videćemo. Ne mislim da pevam večno. Dokle god me bude služio dobar stas i dobar glas, do tada ću nastupati. Čim jedno zakaže, gotovo je (smeh). Cilj mi je da budem profesor muzike, a ne samo pevačica i da mi se na tome zadrži znanje. Kažu da se od muzike bolje živi, ali stvarno ne planiram da u zrelim godinama odlazim na tezge, već da imam neku svoju školicu, par đaka koje ću podučavati i možda još nešto pored toga čime bih se bavila. Nije novac najbitniji.

foto: Damir Dervišagić

Da li ti smeta što se tvoje ime konstantno provlači među žirijem "Zvezda Granda" ili ti doprinosi popularnosti?

- Ne doprinosi mi, ali mi ni ne odmaže. Neka me pominju, neka "udaraju" (smeh), ne smeta meni to. Već sam jednom rekla da, šta god da bilo ko kaže o meni, niti mene niti Dragana pogađa. Po tom pitanju smo totalno isključeni, i on i ja.

Ceca te je u jednoj od emisija spomenula u negativnom kontekstu. Da li te je to povredilo i uvredilo?

- Ne, mislim da je tada došlo do nesporazuma između nje i Dragana i da je ona to rekla pomalo ishitreno. Mislim da nije imala neku zlu nameru, zato i nisam želela da se raspravljam sa njom.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Tvoje ime se provlačilo u negativnoj konotaciji i sa Đorđem Davidom. Kako se pisalo, on te je indirektno vređao na jednom snimanju emisije gde ste oboje bili gosti.

- Sve sam rekla što sam imala o tome. Neću i ne želim to da komentarišem. To me ne zanima i on me ne zanima. I mene su pitali ljudi da li sam čula, direktno mi nije dobacivao, ali je bio na tom snimanju. Svako ima prava da psuje i da vređa. To je njihova kultura, nije moja. On je stariji čovek i nemam šta ja tu da komentarišem.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Ko ti je simpatičan, a ko antipatičan od očevih kolega iz žirija?

- Moj otac mi je svakako najsimpatičniji (smeh). Ne nervira me niko posebno, svako ima svoju ulogu i iz nekog je razloga tu. To je šou i Saša Popović zna zašto je tu doveo baš svakog od njih. Malo mi je postala dosadna ta emisija, pa je ni ne pratim u poslednje vreme.

Nedavno si obelodanila da imaš dečka. Kako ti je u ljubavnoj vezi, jesi li ispunjena?

- Da, odnedavno smo zajedno, nekih dva, tri meseca. On je malo više van naše zemlje nego što je ovde, ali ja sam se prepustila, pa ćemo videti šta će biti. Ne volim ništa da forsiram, svadba, deca i ostalo. Dokle ide ide, i to je to, videćemo u budućnosti šta će biti.

Da li priželjkuješ da se ostvariš kao majka?

- To da, svakako. Mi smo već u godinama kada bi trebalo da razmišljamo o tim stvarima. S druge strane, neću da po svaku cenu planiram bebu s prvim koji naiđe. To je van pameti. Ali, on mi već sada deluje kao neko sa kim bih mogla da zasnujem porodicu. Videćemo, ali mi se dopada što ume da se nosi sa mojim poslom, iako nije iz naše branše. Jako je fin i normalan momak. Rođen je u Beogradu, ali sada živi u inostranstvu. Videćemo da li će da se vratiti ovamo ili ću ja ići tamo, ali ne bih baš rekla da ću ja ići bilo gde (smeh).

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B/24sedam