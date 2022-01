BOSANAC, TI SI SE POCECIO! Saša Popović provocira Bosanca u Zvezdama Granda, a evo kako mu je harmonikaš ODBRUSIO!

Priliku da probiju led u muzičkoj emisiji i prvi nastupe imali su Stefan Tomić i Sanja Dimova, posle čega je došlo do "peckanja" između Dragana Stojkovića Bosanca i Saše Popovića oko Cece Ražnatović.

Tomić je već tokom prve izvedbe dobio tri glasa podrške, međutim stanje je ostalo nepromenjeno do kraja nastupa kada je i njegova supranica Sanja ostvarila isti rezultat u "Zvezdama Granda".

Mili je pohvalio Stefana za svaki aspekt prve numere, međutim zamerio mu je drugu pesmu rekavši da je bila promašaj i pitao se zašto je on to pevao. Sa druge strane, nije mu se dopao performans Cecine kandidatkinje za koju je smatrao da je previše grešila.

Kada je došao red na Bosanca on je podsetio kako je prethodni put pao na Stefanov šarm i da je tada odlučio da će ga ubuduće samo slušati.

- Prva pesma je bila odlična, ali ulazak mi se nije svideo. Druga pesma, ja nisam slušao nijednu ni drugu varijatnu precizno, ali je ispalo kao da se nisi sastavio - poručio mu je Bosanac, a zatim se obratio Sanji.

- E, moj Bosanac, gledam te od septembra od prve emisije kako si se "pocecio". Veruj mi samo te iz emisije u emisiju gledam kako si se "posvetlanio" to je neverovatno - bocnuo je Popović.

- Ja? Pa ja sam tvrd kao dren nema šanse. Ja sam kao cement - branio se Stojković, ali Saša nije odustao.

- Pre dosta emisija uhvati on Cecu pod ruku i kaže:" Dođi mala da te naučim šta ćeš ti da govoriš", ali izgleda je bilo kontra ona rekla: "Dođi brkati ovamo da ti ja kažem". Veruj mi da je to tako i da to gledaoci znaju - nasmejao je sve vrhovni sudija.

Dragan je rekao kako se on toga ne seća, a zatim se našalio i kroz osmeh pitao da li to znači da se Ceca zaljubila u njega, ali ostao je bez odgovora. Kada je sudija upitao za pomoć članove žirija svi su ga bojkotovali, a on je presudio da Stefan ide dalje i izvinio se Ceci.

