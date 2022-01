ŠOK INTERVJU KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: Bez dlake na jeziku o bivšoj ženi Ivani, deci, a onda se dotakao Lepe Brene i Bikovića

Kristijan Golubović postaće tata po treći put, pošto je njegova izabranica Kristina u petoj nedelji trudnoće.

"Dobro se oseća, zasad super podnosi trudnoću. Voleo bih da dobijemo blizance, želim i sina i ćerku. Ona ima u familiji blizance, tako da postoje genetske predispozicije. To mi je najveća želja, puno dece, srećna porodica i radimo na tome da to i ispunimo", rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Instagram

Jesi li uspeo da se izmiriš sa Ivanom, makar zbog deteta? "U februaru je suđenje. Ona me je odjavila sa adrese namerno, da ne bih znao da stižu pozivi, pa samim tim ispada kao da se i ne odazivam sudu. U mom odstustvu sud je odlučio da jedan sat nedeljno ćerka bude sa mnom u kontrolisanim uslovima, da plaćam alimentaciju 18.000 dinara i da Ivani ne prilazim na manje od 200 metara. Ona misli da se time zaštitila da ne tražim ništa, a u biti je sve moje. Za 8 godina braka ništa nije uložila, bila je samo supruga koja me je sačekala sa osmogodišnje robije. Od osam godina braka, šest me je čekala verno i odano, ali ništa više. To je njen rad na kontu kog sam je obezbedio stambeno. Ona mi se sveti preko deteta, pa je vaspitala ćerku da me prezire i ne priznaje kao oca.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Već neko vreme su aktuelni filmovi i serije sa krimi tematikom. Kako ti se čini Miloš Biković u ulozi lošeg momka? Biković je mnogo lep, moderan i savremen da bi mogao da glumi žestokog muškarca. Ja ne znam nigde na svetu kriminalca koji liči na njega. Možda neki mamini i tatini sinovi koji izigravaju kriminalca liče, ali pravi ne. Mora da bude malo nakaradan po izgledu, tvrd, grub, zašiljen, šmeker. Miki Manojlović može glat da prođe, čak i Bjela kao neki krimi sa Karaburme ili iz Zemuna. Biković može da glumi nekog ko puca u nogu i pravi probleme sa tatinim parama. Rokanje sa mafijama ne nikako. Zamisli Saša Kovačević da glumi tako nešto? Bilo bi smešno. To je taj tip, slatki, dragi... Moraš da imaš nešto grubo, nos, arkadu, bilo šta.

foto: Damir Dervišagić

A kakav ti je Relja Popović u seriji "Besa"?

I on igra kriminalca. Pa, isto plavušanko, plave okice, on može da bude Džastin Biber, nikako opasan baja. Ja ne mogu da verujem da postoji vucent koji tim milim likovima daje takve uloge. Verujem da on zna da odglumi, ali ne liči. Treba da bude nezgrapan, opasan, grub... Zamisli da dođe plavušanko poput Bikovića ili Relje da me izrešeta, pa mislim stvarno! Nema smisla. Zamisli mene da glume Biković ili Relja to bi bio cirkus.

foto: Damir Dervišagić

Gde su nestali sa scene pevači koji su harali devedesetih?

"Po energiji koju su imale, Ana Kokić i Dalijela Vranić, koju je mogla da ima ali je nije zadržala Ana Nikolić, bile su udarnije i jače od Cece i Jece. Ove se održale, a ove izbledele i povukle se iz nekog razloga. Šteta.

foto: Printscreen/Instagram

Kakva ti je Brena generalno?

Kad je počela sa Bobom da se zabavlja, znam da su beogradski mangupi pričali da je to njegov loš izbor. Ozbiljno se pričalo o tome da li treba da ostavi ženu zbog pevaljke. Svašta ljudi pričaju, ali ja ne bih to da komentarišem na takav način.

Ona je otišla na letovanje sa bivšom Bobinom ženom Zoricom, kako ti se to čini?

To je moderno. Kad vidiš da bivša i sadašnja sede za stolom svaki normalan čovek će reći da je to bolesno. Zamisli na slavi da sede moja i sadašnja žena i svi smo srećni i slavimo. Tako se ponašaju zarad nekog mira u kući, a ne zato što to žele. Deca mogu kod jedne ili druge mame, ali da se mame sastaju, to mi je bolesno. Neko hoće da sebe predstavi u mnogo lepšem svetlu nego što je realno. Ja sam doveo Kristinu kod Ivane, Ivana je insistirala da je upozna, poljubile se, pozdravile. Ali to je lažna učtivost, jer vidimo šta se sad desilo, toj istoj devojci Ivana misli zlo, da nema muža pored sebe, da ćerka nema oca...

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:17 KRISTIJAN I POLICIJA ZAJEDNO U CIK ZORE: Golubović se pod svetlima ROTACIJE snimao za mreže i ljubio sa devojkom! (VIDEO)