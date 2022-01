PREŠLO JE U PATOLOGIJU, NE PROGANJA SAMO MENE VEĆ BORU I MOJU SESTRU: Kemezova priznala šta sve TRPI, hoće da stane na put AGONIJI

Bivša zadrugarka Milica Kemez ovih dana prolazi kroz jako težak period, što je nedavno putem svog Instagram naloga i otkrila.

Od strane jednog fana, koji je bio očaran njoj, dobijala je razne poruke, slike i komentare, dok to nije prešlo granicu pristojnosti. Kada ga je Milica uklonila sa društvenih mreža, njen vatreni fan je okrenuo ploču i počeo da je uhodi, kreira lažne profile, organizuje linč, objavljuje dezinformacije i slično, prenosi Pink.

foto: Printscreen/Red TV

"Užasnuta sam ljudskim, da ne kažem neljudskim potezima. Čovek koji me bukvalno proganja već tri godine, bio je moj opsednuti fan, a onda je sve prešlo u patologiju. Pisao mi je poruke izuzetno neprijatnog sadržaja, vređao me, izmišljao razne priče o meni od toga gde sam, šta sam, čime se bavim i slično. Čovek je bukvalno organizovao lažne profile, skupio nazovi hejtere koji sada bukvalno vode hajku na mene", rekla je Milica, pa dodala:

"Blokirala sam šta sam mogla kako se bih imala priliku da gledam sve to ali je napravio milion lažnih profila sa kojih me uhodi. Ljudi koji me vole mi svakodnevno šalju sve što kalja moje ime i sve njegove lažne profile koje vredno prijavljuju. Ne proganja samo mene već i Boru, moju sestru... Strašno. Nisam neko ko se vuče po sudovima ili policiji, ali ako se ovo nastavi moraću da reagujem. Želim da apelujem ovim putem, kako bi se stopiralo to 'sajber nasilje', da se oni koji treba pozabave tim, kako ne bi bilo raznih posledica, a videli smo kako to može da se završi."

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:24 Milica Pavlović pokazala kako izgleda bez trunke šminke