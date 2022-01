MOJA BIVŠA TAŠTA JE NE DAJ BOŽE! Kristijan izneo sve PROBLEME sa bivšom na tacni, a evo kako prolaze susreti sa ćerkicom

Bivši zadrugar Kristijan Golubović razvezao je jezik o dešavanjima iz ''Zadruge 5'', ali i o brojnim detaljima iz svog privatnog života.

Kristijan je u Premijeri zaključio da više nema šta da se desi u rijalitiju što ljudi nisu videli.

- Sve ste doživeli u tako nekom formatu. Nema više šta da se desi, i onda dođete u Zadrugu i vidite da generacija prevaziđe sve što smo radili. Da te neko vara na rođene oči? Žena ti je tu sa frajerom, a posle pola sata se raspravljate da li ima ili nema ljubavi. Videli smo dosta nasilja, da sam bio u nekoj od tih priča dobio bih 10 godina robije. Ne znam je li poenta da po svaku cenu prevare nekog voljenog. Meni se dogodila najgora vrsta prevare u rijalitiju. Nisam rekao ženi sa kojom sam u braku da ne možemo više zajedno, i ljudski da se raziđemo iz bilo kog razloga, a ne da napravim onakvu svinjariju. Hvala Bogu pa je ta veza opstala i zaista je vredno - kaže Kristijan.

foto: Printscreen/Premijera

- Nema tu ljubavi, ona je otkucala njega, videla je da je lak muškarac, da može da ga ima kao zamenu za Dejana. Car je neiživljen seksualno i životno, krenuo je odmah u pohod. Olako žene odu kod njega u krevet, da l da se na negativan način pokažu u rijalitiju. To je jedan sindrom, jako ružno. Ljubavi je bilo sa Dejanove strane dok su bili u Bosni, a onda su pokazali svoja prava lica. Dejanu bih preporučio najveću patiku na svetu, 58 broj, da stavi dve čarape na nogu i da šutne Dalili u tri lepe - priča Golubović.

- Dalila potpuno manipuliše njime. Ja sam rekao Ivani, ja ne zaslužujem da me pogleda u oči. Ali ljudi smo, ispao sam loš. Tužila me za nepostojeće nasilje, sad ću morati da dokazujem pred sudom da je nisam takao, praktično nemoguće - dodaje Golubović.

foto: Printscreen/Premijera

Ističe da će se javno odreći svog deteta ukoliko mu sud dodeli da može da je viđa samo na sat vremena.

- Slao sam majku da tajno proverava kako je Lazar, i sa njim se po tajnim lokacijama nalazio, tako sam ostvarivao kontakt. Posle 3 godine Danijela nije mogla da veruje da me Lazar zagrlio i rekao ''Moj tata'', tako će biti i sa Verom. Institucija otac ćerka postoji, ako je normalan odnos, ako mi neko odredi da ga viđam samo na sat vremena, ja se javno odričem svog deteta. Kako da me ne boli da majka brani detetu da me zove otac. Kad jedna normalna i časna žena počne lažno da vas prijavljuje... To je tužno. Susreti sa ćerkom su bili fantastični, ona posle sat i po dva sa mnom totalno se opusti i sve je u redu. Ali ako je tu majka ili moja tašta, to je ne daj Bože. Moja tašta je najnegativnija osoba na svetu - priča Kristijan u "Premijeri - Vikend Specijal".

foto: Printscreem/Dobro jutro Srbijo

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:15 Kristijan i Kristina progovorili o njenim prvim simptomima trudnoće