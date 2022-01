IVANA GAVRILOVIĆA ŽENA PUSTILA DA SE VRATI U KUĆU: Oprostila mu PREVARU sa Milijanom, sad žive pod istim krovom, a evo gde spava

Ivan Gavrilović raskinuo je vezu sa Milijanom Božić i vratio se kući kod žene Marine.

Nsaime, oni ponovo žive pod istim krovom, ali od zvaničnog, bračnog pomirenja još nema ništa.

- Vraća se sve u normalu. Živimo zajedno. Ja ne znam šta mi je bilo, i šta mi je ono sve trebalo. Išao sam čak kod psihijatra da vidim da li sam poludeo, šta je moj problem. Zapravo, znam i sam šta je. Kad ti je sve potaman, ušuškan si, topli dom, nastupi, onda ti proradi neki crv i hoćeš adrenalin, da se nešto dešava, da praviš gluposti. Onda ispadne sranje. Ne znam šta da kažem. Ok je sad, imam dosta posla na Kopaoniku, jedan sin je često sa mnom na nastupu, generalno smo ok, ali je to daleko od one bračne idile koja je nekad bila.

- Pričam sa Marinom, iskreno se nadam da će jednog dana sve biti kao pre, ali ne mogu da očekujem da pređe preko nekih stvari i ponaša se kao da se ništa nije desilo. Ja se kajem, to sam hiljadu puta rekao, i jako mi je krivo zbog svega što se desilo. Marina je ipak dobrobit porodice, dece stavila ispred svoje razočaranosti i bola, razočarenja, ma svega što je doživela, i hvala joj na tome. Ja sam rekao da sam spreman na sve samo da se vrati kao što je nekad bilo – iskreno priznaje Ivan.

