TOTALNA DOMINACIJA! Didi Džej prošetala go stomak, a ruke zaštitila komadom od 750 evra! SVA U CRNOM (FOTO)

Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej je od početka svoje muzičke karijere maksimalno posvećena fizičkom izgledu i stajlingu. Ona je danas gostovala u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je pokazala svoj savršeno izvajan stomak i vitku liniju.

Za ovo gostovanje pevačica je odabrala crnu kombinaciju, a u prvi plan je istakla obline, guzu, noge i go stomak. Čim je temperatura iz minus otišla u plus, ona je rešila to da iskoristi. Doduše, Dijana spada u onu grupu javnih ličnosti koje sve trpe zbog lepote.

U prilog tome svedoče i fotografije. Otkako svoju karijeru gradi na svetskom nivou, Didi ne štedi novac za krpice. Svoj autfit je upotpunila crnim kožnim firmiranim rukavicama koje nimalo nisu jeftine. Čizme koštaju 1.500 evra, pantalone 450 evra, rukavice 750 evra, topić 150 evra i torbica 500 evra. Kad se podvuče crta pop zvezda je danas u emisiji na našoj televiziji prošetala 3350 evra plus šminka i frizer.

