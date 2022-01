OVO JE PRAVA ISTINA O ZLATI PETROVIĆ! Prvi komšija popularne pevačice progovorio o svemu EVO ZAŠTO JEDNU DEVOJKU ZOVU MALA ZLATA

Grabovac je mesto gde je odrasla pevačica Zlata Petrović. Ekipa Kurira je razgovarala sa pevačicinim prvim komšijom, koji je oktrio kakva je Zlata bila kao mala, da li obilazi svoju porodicu i kako se ponaša kada dođe u svoje rodno mesto.

- Nisam odrastao ovde, kao prvo. Zlatu ne znam kao dete, ali smo se kasnije viđali - započeo je priču o našoj popularnoj pevačici komšija Slavoljub Lazarević.

Komšija Slavoljub ima samo reči hvale o Zlati i kaže da je jako dobra osoba.

- Zlata često dolazi u svoju kuću, obilazi, normalno. Za Zlatu nema ko šta da kaže ružno. Zlata je jako dobra osoba. Naravno da Zlata dolazi i obilazi svoju porodicu ovde kad ima vremena. Ona radi i kad ima vremena uvek dođe.

Takođe, Zlatin komšija ističe da se Zlata sa ljudima ponaša prirodno, srdačno i normalno, ali je i otkrio kad Zlata posebno voli da zapeva.

- Sto odsto se ponaša normalno, kao i svaki drugi čovek. Sa svakim stane, popriča, svakome da neki predlog. Nešto nauči. U poslednje vreme nije nešto toliko pevala. Kada se skupimo u avgustu, kada se skupe svi naši onda Zlata peva.

U selu Grabovac priča se da ćerka Zlatinog brata mnogo liči na zlatu i da veoma lepo peva, kao i njena tetka.

- Ona je Piloševa ćerka, Đorđa Petrovića Piloša, mala Zlata. I izuzetno peva i ima pravo ponašanje - rekao je komšija Sčlavoljub Lazarević.

Podsetimo, pesme Zlate Petrović „Plači, moli“, „Mirišeš na nju“, „Dođi da mi ruke greješ“, „Nedelja“, „Zagušljivo“, „Učinilo vreme svoje“, „Poludelo srce“, „On me voli, on me želi“, „Oženićeš se ti“, „Oaza sreće“, „Mađije“ i „Vragolasta“ su neki od njenih najpopularnijih hitova. Mnogi su je smatrali fatalnom ženom. Muškarci su ludeli za Zlatom Petrović. Ona iza sebe ima dva propala braka i to sa Hasanom Dudićem i Zoranom Pejićem Pejom. Majka je dvoje dece Mikija i Jovana, a postala je i baka.

Potiče iz siromašne porodice. Zbog toga je Zlata skromnost zadržala tokom cele svoje karijere. Odrasla je sa majkom i očuhom, a završila je osnovnu školu. Još kao vrlo mlada nastupala je sa svojom majkom kao pevačica u kafanama. Njena majka je Romkinja. Zlata se nikada nije stidela svog romskog porekla. To je posle učila i svoju decu. Postala je poznata kao jedna od pevačica koja najbolje izvodi romske pesme.