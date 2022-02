SLAVU STEKLI NA PLAGIJATIMA STRANIH PESAMA Obožavamo ove pevače, a oni su iskopirali svet, a ON izgradio celu KARIJERU

Sve je šokirala informacija da je španska predstavnica za Evrosong Šanel plagirala hit Dare Bubamare "Ekstravagantno" iz 2017. godine koju su radili Stefan Đurić Rasta i Slobodan Veljković Cobi.

Do sad su pevači narodne i zabavne muzike na prostoru bivše Jugoslavije "uzimali" muziku od drugih pevača. Uz dokaze o tome crno na belo iznenađuje rasprostranjenost i učestalost ove prakse, pogotovo uzevši u obzir činjenicu kako su pojedini izvođači zahvaljujući tome "napravili" hitove i izgradili vlastite karijere.

Grčku muziku vole Hanka Paldum, Dragana Mirković, Aca Lukas, Emina Jahović... Većina ipak nije krađa kao što je slučaj sa Darinom pesmom, već su pevači uradili obradu pesme uz dopuštenje autora pesama

Ni Paldum nije odolela "mažnjavanju" tuđe pesme, pa je tako ona po uzoru na grčku pevačicu Kaiti Garbi i njenu numeru "To Narkotiko Mou" snimila svoju "Žena kao žena". Kaiti je svoju pesmu izbacila 2005, a Hanka ju je preuzela 2005. godine. Hanka je čak zadržala i rok uvertiru na početku. Ipak, Paldumova je za dlaku odnela pobedu stihom "Ja sam bogom dana, nisam ikebana".

Kaiti je popularna među domaćim izvođačima, nju je "skinula" i Emina Jahović sa svojim hitom "Da l' ona zna". Kaitina pesma se zove "Fougaro". Originalna verzija je malo mirnija i svedenija, dok je Emina akcenat stavila na neku verziju remiksa i na večitu borbu između plavuša i crnki, kao i neopisive muke kad bi trebalo dići ruke od bivšeg dečka. Inače, Emina za razliku od Hanke nije odmah sledeće godine plagirala pesmu, već je sačekala da prođu tri godine. Kaiti je pesmu snimila 2007. godine, a Emina 2010.

Kaiti Garbi je bila inspiracija i za brojne druge izvođače narodne i turbo folk muzike. Tako ni Aca Lukas nije odoleo... Njena "Perasmena Xehasmena" bila je inspiracija za "Neće mama doći" Ace Lukasa. Samo Aca nije toliko išao u detalje.

Mina Kostić i Jelena iz Zane iskoristile su podlogu njene pjesme "Kalitero Idiomas" za svoj hit "Da li me vara sa tobom". Zanimljivo je da ni "luče iz Kasidola" nije odolelo ovom trendu, pa je tako Kaitina "Nai Yparxo Ego" , Draganina "Za mene si ti".

"Stara škola", a jedan od primera je pesma Lepe Brene "Luda za tobom" sa istoimenog albuma iz 1996. godine koja "podseća" na pesmu "Astatos" grčkog pevača Paskalisa Terzisa iz 1995. godine. Brena je za ovu numeru iskoristila uvodne taktove, i malo one pre refrena, ali ipak Brenin spot je neprevaziđen.

"Krađa" muzike nije rezervisana samo za izvođače narodne muzike. Hrvatska pevačica Severina je inspiraciju za svoju pesmu "Tridesete" pronašla u pesmi turske pevačice Sezene Aksu "Kaçın Kurası" iz 1996. godine. Ukoliko preskočite trube na početku, biće vam jasno da su ovo "Tridesete", samo u malo drugačijem aranžamanu. Severina je, u skladu sa tematikom, udarala na baladu i neku rumbu.

Popularna izraelska pevačica Sarit Hadad inspirisala je Sašu Matića, koji je njenu pesmu "Tipa Veod Tipa" iz 2001. godine iskoristio za svoju "Kad ljubav zakasni" 2002.

Dino Merlin izgradio je karijeru na plagijatima! Sarajlija je svoje hitove kopirajući strane izvođače. Tako je jedna od najslušanijih pesama s kraja osamdesetih "Mjesečina" nastala na osnovu numere "Where Did I Go Wrong" u izvođenju sastava UB40.

Hita Majkla Džeksona "They Don’t Care About Us", na osnovu kojeg je iste godine Merlin napravio pesmu "Kad sve ovo bude juče".

Sećam se dobro napada na Gorana Bregovića povodom nekih pesama koje je potpisao svojim imenom, a koje su previše podsećale na neke druge.

I njegovih lakonskih odgovora na te napade: “Jebeš pjesmu koja ni na šta ne liči“.

A oni nisu svi. Mnogi pevači su karijeru izgradili na plagijatima, samo što su mnogi platili da mogu da koriste njihovu muziku.