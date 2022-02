CAR JE ISPLJUVAO, ONA JECA NA SAV GLAS! Jezivi urlici u spavaćoj sobi, Dalila ne može da se obuzda nakon haosa s Filipom!

Dalila Dragojević doživela je najveće poniženje do sada, kada ju je Filip Car pet puta pljunuo u lice tokom skandalozne svađe u garderoberu.

Naime, Dalila je legla u svoj krevet i jecala na sav glas, a Jovana Tomić Matora joj je prišla i pokušavala da je uteši, a potom je došla i Sandra Rešić.

- Ne brini, otišao je, to je to. Neće ništa on, Marko je sada sa njim - tešila ju je Matora.

- Dalila, molim te, smiri se - govorila je Sandra.

- Ne mogu više, pustite me. Pljunuo me je pet puta u lice - jecala je Dalila.

Podsetimo, žestok sukob Dalile i Filipa eskalirao je nakon što je on optužio Mujićevu da namerno provocira Dejana i traži haos što je ona burno dočekala i počela i njemu da prebacuje određenje stvari, a umalo je došlo i do fizičkog obračuna.

