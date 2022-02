OVO JE BILA GIŠKINA POSLEDNJA ŽELJA: Tražio je samo ovu srpsku pevačicu, a evo da li su mu je ispunili

Komandant Srpske garde Đorđe Božović Giška je prijateljima rekao pred odlazak u rat da ga na večni počinak isprade uz kraljicu narodne muzike Lepe Lukić, nažalost poslednja želja mu nije ispunjena.

Giška je želeo da ga na večni počinak isprati Lepa Lukić – Ako se meni nešto dogodi, voleo bih da mi Lepa Lukić peva na sahrani – reči su Giške, koji je pre 30 godina ubijen s leđa na gospićkom ratištu.

foto: Instagram/Legende Devedesetih

Naime, kako se navodi, Giška kao da je predosetio da se iz Bosne neće vratiti živ, te je svima jasno rekao da želi da ga Lepa isprati na večni počinak. – Giška je mnogo voleo muziku. Bio je rado viđen gost po beogradskim kafanama i klubovima. Za njega su se uvek ostavljala dva stola ili separe. Svi su želeli da budu u njegovom društvu – od političara, biznismena, sportisti, pa do estrade. Voleo je lepe pevačice, a i one su volele njega. Nekoliko dana pre nego što je otišao u rat sedeo je s prijateljima u svojoj omiljenoj kafani. To im je bilo poslednje druženje. Kao da je osetio da se živ neće vratiti u domovinu, pa je u dahu izgovorio da želi da ga isprate uz Lepin glas – otkrio je jednom prilikom izvor blizak Božoviću i dodao da njegove reči niko nije ozbiljno shvatio.

Podsetimo, Božović je ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima u okolini Gospića 15. septembra 1991.

foto: Printscreen/Premijera

kurir.rs/Lj.S.

