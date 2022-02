KO JE SARA JO? LJUDI NE ZNAJU DA POSTOJI! Novi rat na estradi: Lukas ISPROZIVAO pevačicu, ali se tu nije zaustavio!

Pevač Aca Lukas spremio je pesmu za Evroviziju 2022. godine, a sada je progovorio o muzičkom takmičenju.

- Meni niko ne može da garantuje da ću biti pobednik, ali sam siguran da će se to na kraju desiti. Spremio sam strašno dobru pesmu sa timom saradnika, gde će publika moći da čuje i simfonijski orkestar. Numera vuče na rok, ali ima pomešanih žanrova. Toliko sam hitova imao u svom životu, ali ovu pesmu kad sam čuo, mogu slobodno reći da je jedna od najboljih u mojoj dosadašnjoj karijeri - priča Lukas za Blic.

foto: Printscreen/Magazin In

- Videćemo kako će glasati žiri i publika, ali ja nemam konkurenciju. Vidim da se izdvojilo nekoliko favorita među kojima je Goca Tržan koja je moja prijateljica, ali zašto ljudi uporno forsiraju neku Saru Jo (prim.aut. Sara Jovanović). Ko je to? Evo da vas ja pitam, koja je to pevačica? Kako to ona misli da našu zemlju predstavlja na Evroviziji? Pošaljite mene na Evroviziju, pa ćete videti kako dijaspora glasa. Verujem da pola ljudi iz Srbije i iz regiona ne bi dalo 12 poena Sari, jer ni ne znaju ko je ona. Da se odmah razumemo, nemam ja ništa protiv Sare lično, ali ko je ona da bude meni konkurecnija? Po čemu to? - ljutito se zapitao Lukas koji priprema album u 2022. godini, iako je već jedan izdao prošle godine.

foto: Printscreen/Instagram

- Pripremam još jedan album u ovoj godini. Biće bolji od prethodnog. Izbacio sam dva singla u prethodna dva meseca kako bih najavio album, tako da bi i on uskoro trebao da ugleda svetlost dana - ističe Aca koji je prošle godine počeo da vodi svoju emisiju, međutim ipak to više ne može od obaveza da stigne da radi.

Lukas je nedavno zbog problema sa stomakom završio u bolnici na pregledima, nakon čega je pušten.

- Urađene su analize, sada sam zdravstveno dobro. Videćemo za dalje.

Lukasa često povezuju sa ženama sumnjivog morala.

- Čitam i ne verujem šta sve piše o meni. Ko god hoće da uđe u rijaliti “Zadruga“ hvali se da je bio sa mnom. Ispadne da sam ja bio sa pola “Zadruge“. To je sve laž. Ni sa kim od tih starleta nisam bio niti imam nameru, ne znam zbog čega se te devojke hvale da su bile sa mnom kada ih uživo nikada nisam sreo. Sam sam, srećan sam i zadovoljan. Ne treba mi veza. Nedavno sam čitao kako je neka zadrugarka (Sanja Grujić) pričala da sam je vozio “poršeom“ po Crnoj Gori. Mene samo interesuje kojim „poršeom“ kad „porše“ nikad nisam doterao u Crnu Goru, a ona ga je opisala do sitnih detalja - besno zaključuje Aca.

foto: Nemanja Nikolić

