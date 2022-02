OGLASIO SE OTAC CECINOG BIVŠEG DEČKA BOGDANA: Odrasli su ljudi, ne mešam im se u raskid kao što im se NISAM MEŠAO NI U VEZU!

Kao grom iz vedra neba pre nekoliko minuta odjeknula je vest da su posle malo više od godinu dana veze raskinuli Svetlana Ceca Ražnatović i Bogdan Srejović.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Shutterstock

Kada se u januaru prošle godine saznalo za Cecinu i Bogdanovu ljubav, Kurir je prvi kontaktirao sa Bogdanovim ocem - Milošem Srejovićem, koji nam je tada otkrio da mu sin o novoj ljubavi sa pevačicom ništa nije pričao, ali je istakao i da podržava svaki njegov izbor.

Sada, kada je potvrđena informacija da je do raskida ljubavne veze pevačice i ugostitelja zaista i došlo, opet smo pozvali Bogdanovog oca za komentar.

foto: Instagram

- Kao što sam vam rekao i prošli put, sve je to nezahvalno komentarisati. Ja im se nisam mešao ni u vezu, pa neću ni u raskid. Odrasli su ljudi, ako je to njihova zajednička odluka, ja je poštujem - kratko nam je poručio bivši sportista.

Podsetimo, Miloš Srejović je za Cecinu i Bogdanovu ljubav saznao iz medija i da do tada sina nije video tako srećnog i zadovoljnog.

- Nezahvalno je to komentarisati. Oni su punoletni, zreli ljudi, koji znaju da brinu o sebi. Koliko sam mogao da primetim, srećni su i zadovoljni. To je obostrana priča i ne bih se dalje mešao u to. Moram reći da Bogdana nisam skoro čuo i video tako srećnog i zadovoljnog, pa pretpostavljam da je sve u savršenom redu - ljubazno nam je tada rekao nekadašnji atletski šampion, pa dodao:

- Juče sam iz medija saznao da se moj Bogdan zabavlja sa Cecom. Nije mi to ništa pominjao ranije, kad smo se čuli poslednji put, rekao mi je da ćemo se uskoro videti i pričati. Trebalo je da dođe kući za Božić, ali je bio nešto sprečen - uz osmeh je završio Srejović koji živi u Kragujevcu i zahvalio se što smo ga pozvali.

foto: Promo

Inače, folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović i ugostitelj Bogdan Srejović, rešili su da stave tačku na svoj emotivan odnos, nakon godinu dana veze.

Iako je sve delovalo idilično i da je Ceca našla partnera "za ceo život", neke stvari su se promenile i njihova ljubav nije opstala.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:12 Ceca na pustom ostrvu: Pevačica prošetala atribute na Maldivima, nema ni trunku Šminke