ODJEDNOM SMO PRESTALI DA RAZGOVARAMO! Voditeljka otkrila detalje RAZVODA sa muzičarem, priznala koliko joj je bilo TEŠKO!

Voditeljka Suzana Mančić trenutno uživa u srećnom je braku s grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, a 1997. godine se razvela od muzičara Nebojše Kunića, koji je bio član čuvene grupe "Sedmorica mladih".

Iz tog braka dobila je dve ćerke - Teodoru i Nataliju, a iako je sa suprugom bila u velikoj ljubavi, kako ističe, jednog dana je između njih "zavladala tišina".

- Muž i ja smo, jednostavno, prestali da razgovaramo - istakla je Suzana tokom gostovanja u emisiji "Jutro" na TV Prva.

- Između nas je zavladala tišina i počela da se razvija distanca.

Mančićeva ne krije da joj je žao što se sve odvilo kako jeste i napominje da joj smeta pogled koji društvo ima na pripadnike različitih polova nakon razvoda.

- Ko god stupi u brak želi da to bude zauvek. Meni je žao zbog mog razvoda. To je bolna prekretnica u životu i muškarca i žene, ali nije osnovano uvreženo mišljenje da razvodom žena postaje raspuštenica a za muškarce kažemo da su slobodni - kaže Mančićeva.

U jednom ranije intervjuu, voditeljka je ispričala da je s bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima jer su se rastali prijateljski i bez svađe.

- Čujem se s bivšim suprugom Nebojšom bez obzira na to što smo se odavno rastali. Nikada se nismo svađali, naš razvod je protekao u miru i mislim da tako i treba da bude. Ćerke Natalija i Teodora se redovno čuju s ocem, nijednog trenutka nisam uticala na to da na bilo koji način narušim njihov odnos. Ne pominjem ga često u javnosti jer on ima svoj život. On je jedan deo mog života koji niti mogu niti želim da izbrišem - rekla je jednom prilikom Suzana.

