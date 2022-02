ZVEZDA GRANDA DOBILA PONUDU DA UĐE U RIJALITI! PEVAČICA SE NEĆKA: Može da donese SLAVU, ali ovo ne bi mogli da mi ISPUNE!

Zvezda Granda Zorana Mićanović privukla je veliku pažnju kako publike, tako i medija.

Nije jedina pevačica koja je dobila ponudu da uđe u rijaliti, međutim nije se mnogo kolebala i donela je odluku bez mnogo razmišljanja.

- Što se tiče rijalitija ja imam mišljenje da može da donese neku slavu, ali mislim da moje zahteve oni ne bi ispunili. Svakako se Grand produkcija ne slaže sa tim da ja uđem u rijaliti, a i ne mislim da je to moj pravac za dalje. Tamo ljudi vide kako izgledaš fizički i kada si dobro i kada si loše i kakav si kad se svađaš. Nije problem ni samo u tome jer se ja stvarno ne foliram pred kamerama i uživo kakva sam, takva sam. Samo smatram da to nije za mene- iskrena je Zvezda Granda.

Pevačica je priznala i kako reaguje na negativne komentare.

- Kada je neka stvar laž to nekako najbrže dođe do medija, ali dobro zato služe mediji. Mada, ja sam već nekako oguglala i volim da čitam hejt komentare. Negativni komentari me uopšte ne pogađaju, da li je to rekla neka zvezda ili neko iz običnog života mene stvarno ne pogađa - priznala je Zorana.

