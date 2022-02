DA SAM GA GURAO BIO BI U REAL MADRIDU! Rajović o fudbalskoj karijeri svog sina: STRAH ME JE DA BILO ŠTA OBJAVIM

Karijera sina Bobana Rajovića je u cvatu, a pevač je otkrio da se povukao iz svega toga jer se plaši da će ljudi misliti da ga gura, s tim ni ne objavljuje ništa po društvenim mrežama.

- Teren je onaj koji pokazuje i teren je merilo. Mojem sinu je šta čak ,štaviše, otežalo to što je sin Bobana Rajovića. Ovom prilikom mogu da kažem da sam se potpuno povukao iz svega toga. Mnogo me strah da objavim bilo šta na instagramu ili na neku drugu društvenu mrežu da ne bi ljudi shvatili da ga ja forsiram i pravim mu neku vrstu protekcije. On je taj koji se bori na terenu, a ja da sam ga stvarno gurao bio bi sad u Real Madridu - istakao je pevač.

foto: Nemanja Nikolić

Rajović je potom ispričao jednu anegdotu koja mu se skoro desila, a vezana je za njegovog sina.

- Moj sin je dao gol na prijateljskoj utakmici u Antaliji protiv jednog jakog ukrajinskog kluba. Moja poruka je bila njemu, pošto se bunio što nije igrao prvo nego drugo poluvreme, ubuduće ćemo sine da pričamo samo o ženama, pošto si fudbal već prevazišao, a sad će tata da te nauči ovo drugo - rekao je pevač.

