RAJOVIĆ POSLAO POSEBNU PORUKU CECI I BOGDANU: Potom otkrio svoju stranu priče po pitanju s*ks afere sa učesnicom rijaliti Bara

Boban Rajović nedavno se našao u centru-seks afere. Učesnica rijalitija Bar tvrdi da ju je Boban zvao na intimni čin, a on je otkrio svoju stranu priče.

Pevač je uspeo da se izbori za svoje mesto na estradi i kako kaže uspeo je da se zaštiti i od estradne mafije.

- Biću ja maneken jednog dana. Visok sam 1,81 možda bi i mogao da budem maneken, ali se držim pevanja. Treba jednostavno da ostaneš svoj i ja sam napravio pesmu " Ne dam da me slome, ne dam ja na sebe, lomio sam zube jačima od mene", apsolutno ne želim nikome da prskosim samo ne dam ja na sebe zaista - rekao je pevač.

foto: Kurir Televizija

Pevač se potom obratio poznatom paru Svetlani Ceci Ražnatović i Bogdanu Srejoviću koji su kako kažu mediji nedavno raskinuli.

- Ako su stvarno raskinuli, a vole se i dalje, onda se što pre zbližite i volite se. Ako žar više ne postoji neka ide svako svojim putem - rekao je pevač.

foto: ATA images

Rajović je nakon toga negirao tvrdnje da je učesnicu rijalitija zvao na intiman čin i da a njega postoji samo jedna žena u životu.

- Postoji samo jedna žena u mom životu s kojom želim da ostanem intiman do kraja života, sve ostalo su gluposti. Ona je već oguglala na to i to su neki naslovi koji su za nas nebitni. Ona veruje u mene i ja verujem u nju. Navikla je na to, mada verujem da je negde i zaboli, ali hvala joj što to ne izražava - rekao je pevač.

