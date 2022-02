VOLELA BIH DA SREDIM DEVOJKE SA JAVNE SCENE: Cakana prati trendove, kaže da ima ŠLIFA za modu, pa priznala šta joj BODE OČI!

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana važi za jednu od naših nahstilizovanijih pevačica, a njene odevne kombinacije uvek su vrlo zapažene.

Cakana je oduvek pratila trendove i negovala moderan i mladalački stil oblačenja, a često dobila pohvale i od svojih koleginica, prenosi Grand.

- Ja vodim računa o tome, pratim trendove, imam taj šlif u sebi i pretpostavljam da se to ljudima dopada. Dopada se mojim koleginicama, jedna naša poznata koleginica je ukazala meni tu čast na taj način što je rekla kad budem imala jedan od svojih koncerata,da ću ja da je oblačim - rekla je Cakana koja tvrdi da neke njene koleginice zaborave na godine te da se dešava da se neprimereno obuku:

- Pa ja vrlo vodim računa o tome, ne bih da oblačim neke uske haljine i otvorena leđa, otvorena ramena, da se razgolitim, jedino ako me neko specijalno ne isfenira, za neke specijalne trenutke, više volim da sam kežual obučena i da to ima neku notu elegancije za snimanje, ali sam u suštini vrlo opuštena. Znam tačno šta ću sa obućem, nisam više opterećena kupovinom po cenu života.

Cakana kaže da bi bilo dobro uvesti modnu policiji upravo zbog mladih pevačica kojima je najbitnije da budu provokativno obučene, ali bez stila.

- Ne znam da li bih bila predsednik, da li bi me imenovali za to, ali ja bih tako volela da neke naše devojke sa scene sredim, da uđem u njihov ormar i da ih obučem. Volela bih da im dam do znanja da ne moraju da oblače to što oblače i da ne moraju stalno da budu u nekim štikletinama i u nekim nenormalnim kreacijama zbog kojih te zabole oči - zaključila je pevačica.

