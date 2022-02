MIROSLAV ILIĆ PODNEO PRIJAVU PROTIV MIRJANE ANTONOVIĆ? Pevačevoj BIVŠOJ ljubavnici preti do GODINU DANA ZATVORA!

Kako Kurir nezvanično saznaje, Miroslav Ilić podneo je krivičnu prijavu protiv Mirjane Antonović zbog povrede tajnosti postupka. Zbog toga što je svojevremeno navodno odala pojedinosti iz sudskog procesa sa pevačem, njoj sada preti novčana ili kazna zatvora do godinu dana.

Antonovićkin advokat Vilijam Paspalovski, kojeg smo pozvali da proverima naša saznanja, rekao je da je tačno da je protiv Mirjane podneta krivična prijava.

foto: Ata images, Ana Paunković

- Istina je da je protiv mog klijenta podneta krivična prijava, na žalost ne znam detalje. Ono što je sigurno jeste da je optužena za krivično delo povreda tajnosti postupka. Za to je predviđena novčana ili kazna do godinu dana zatvora. Delo koje se njoj stavlja na teret spada u grupu krivičnih dela sa relativno malom društvenom opasnošću. Mi ne znamo ni mesto ni vreme kada je to delo izvršeno, to će sve biti saopšteno kada Mirjana bude došla na saslušanje - rekao je Vilijam.

foto: Nemanja Nikolić

On je istakao da će Antonovićeva prvom prilikom doći u Beograd kako bi bila saslušana.

- Mirjana će doći prvom prilikom, kada se vremenske neprilike smanje i bude postojala mogućnost njenog dolaska u Srbiju. U ovim predmetima javnost nije isključena, ali ja za sada ne znam ništa više od ovoga što sam vam rekao. Paspaloski za Kurir kratko je prokomentariosao i poslednje ročište u postupku dokazivanja očinstva, koji se vodi protiv Miroslava Ilića:

foto: Ana Paunković

- Ne smem da iznosim detalje tog suđenja. Kao Devinov advokat mogu da kažem da sam zadovoljan ishodom poslednjeg suđenja. Svi svedoci su saslušani, čeka se da se još neki dokumenti prevedu i budu dostavljeni sudu. Vrlo je moguće da će na sledećem zakazanom ročištu biti izrečena presuda - zaključio je advokat Antonovića.

foto: Stefan Stojanović MONDO

kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

00:16 Mirjana Antonović nasmejana u kratkoj bundi stigla na sud