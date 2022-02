LJUPKA STEVIĆ DALA SAVET CECI RAŽNATOVIĆ U jednoj rečenici sve objasnila, a onda se osvrnula na SVOJU NEKADAŠNJU VEZU SA SIMKETOM

Ljupka Stević važi za nekoga ko je bez dlake na jeziku, a ovoga puta se za Kurir televiziju osvrnula i na svoju vezu sa Dragišom Simićem, ali i šta će raditi za Dan zaljubljenih.

- Ako me neko bude pozvao, hoću. Očekujem da ću se ponovo zajubiti, volela bih da mi se to desi. Jako brzo sam sve to prebrodila, stavi te život u takvu situaciju da prosto moraš da ideš dalje - rekla je pševačica Ljupka Stević.

A onda je dala savet Ceci Raznatović, nakon raskida sa Bogdanom Srejovićem.

- Ona je na Maldivima, mislim da je ona svoj lek već pronašla, neka se vrati na Maldive - rekla je Ljupka.

Podsetimo, i da Nepoznata osoba razvalila je prozor stana Ljupke Stević u Beogradu i odneo oko 10.000 evra, kao i veću količinu zlatnog nakita.

Pevačica se u to vreme nalazila u Crnoj Gori, a čim je saznala krenula je za Beograd, gde je stigla oko šest sati. Stevićeva je dala izjavu policiji, koja je napravila uviđaj. To je bio treći put da joj pljačkaju stan.

- Ta pljačka, manje-više, zbog finansijske situacije, ali veći broblem je stres. Još uvek se nisam oporavila od stresa. Zna se ko je opljačkao stan. Ne bih da pričam o tome, krivac je uhapšen - rekla je Ljupka.

