DOĐE VAM DA BLJUJETE VATRU NA SVE ŽIVO! Anastasija zaglavljena u Dubaiju, oglasila se posle HAOSA koji je preživela (VIDEO)

otkazali joj let

Anastasija Ražnatović propustila je let u Dubaiju i mogućnost da se sinoć vrati u Beograd, a to je i saopštila svojim pratiocima.

Ovoga puta, ona se ponovo oglasila i neraspoloženo izjavila da se njenoj drugarici Dariji i njoj svašta izdešavalo juče i danas u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Nema šta nas nnije zadesilo danas, ali ključ je u tome da ostanete pozirivni čak i kada vam dođe da bljujete vatru na sve živo!

foto: Pritnscreen

Pevačica je juče otkrila šta je sve doživela i kakve su im se neprijatnosti dogodile.

- Propušten let zbog spleta nesrećnih okolnosti. Čekanje 10 sati do sledećeg. Ovaj retko Merkur me sabija. Platile smo nove karte, spavale smo dva sata i od pet jutros smo na nogama – napisala je Anastasija.

00:15 Anastasija zaglavljena u Dubaiju: Otkazali joj let, a ona žuri u Beograd

kurir.rs

Bonus video:

00:13 Anastasija Ražnatović u vrelom izdanju u Dubaiju