STIGLE SU ME IVANINE SUZE ŠTO SAM JE ODVOJILA OD GOLUBOVIĆA Kristina u teškoj DEPRESIJI posle gubitka bebe a od jednog ne ODUSTAJE

Kristina Spalević upala je u ozbiljnu depresiju posle gubitka bebe u šestoj nedelji trudnoće i sada za to krivi sebe jer je Kristijana odvojila od njegove bivse żene Ivane.

- Teško mi je, loše se osećam, ali kako kažu, život ide dalje. Razne komentare sam dobijala i u trudnoći, a pogotovu sad kad se sve ovo izdešavalo. Kažu da je to zato što sam razdvojila muža od žene i da me njene suze i tuga stižu. Ako je tako, šta da kažem, od boga je. Hvala mu na svemu, ja sam tu da prihvatim svaki poraz i svaku pobedu. Ako sam toliko grešna da mi se dešava ovo, da izgubim bebu zbog Ivane, nemam problem sa tim. Živim svoj život kako ja mislim da je ispravno, izabrala sam da pratim svoje srce. Ja nikoga nisam vukla za ruku ili terala da bude sa mnom. Ako je neko zbog mene u suzama, ako je to razlog, onda i ja treba da budem u suzama", rekla je Kristina za Svet, koja ne odustaje od želje da Goluboviću rodi naslednika.

"Ovo sada stanje mi je teško psihicki, i to nenormalno. Svako jutro kada bih ustala, imala sam osećaj da je sa mnom još jedno biće, da raste u meni, sada se sve to izgubilo. Tri meseca sad moramo da mirujemo dok se ne oporavim, da se napravi pauza, ali onda posle toga opet ćemo da radimo na bebi", rekla je Kristina.

