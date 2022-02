UŽASNO SAM BILA BESNA NA NJEGA! Tijana otkrila nepoznate detalje iz Tošetovog života: Bio je na vrhuncu slave i čekalo ga je ovo..

Pevačicu Tijanu Dapčević uglavnom pred kamerama vidimo nasmejanu i raspoloženu. Ovog puta, u Realnoj priči na Kurir televiziji, nije skrivala emocije pa je iskreno govorila o najintimnijim pričama iz života i karijere.

foto: Kurir televizija

U emisiji prisetila se i svog prijatelja Tošeta Proeskog ističući da i dan danas ne može da preboli njegov odlazak.

- Svaki put mi zaigra ceo organizam kad mu čujem glas, baš smo bili drugari i puno smo se voleli. Znate kako kažu ono da vreme leči sve, ne može da izleči. Svake godine mi je sve teže, svakog januara kad mu je rođendan i svakog oktobra kada je otišao. Mislim da ga je Bog uzeo gore da mu peva, jer je Toše zaista bio anđeo. On je voleo da peva. Nemam drugo objašnjenje da tako neko mlad ode na pravdi Boga - rekla je Tijana Dapčević.

foto: Kurir televizija

Priznaje i da se ljutila na njega jer nije nastavio sa muzičkom akademijom, jer je u tom momentu bio u vrhuncu slave.

- Uvek smo se takmičili ko peva bolje sevladinke, ja sam naravno uvek bolje pevala. On je vadio makedonske pesme iz naftalina. Uvek smo se takmičili i svađali. Mi smo se znali još iz klinačkih dana. Kada je došao na to takmičenje gde smo se upoznali, ja sam se samo pitala gde je on naučio toliko dobro da peva. Sećam se onda da je upisao srednju muzičku školu, pa sam ja povlačila sve svoje veze da se prebaci na neki drugi smer a ne na klarinet. Užasno sam bila ljuta na njega kada je trebao da upiše muzičku akademiju, jer je nije upisao, tada je nastavio putem estrade. Svašta sam mu rekla tada, da je trebao da bude solo pevač. Sećam se toga, užasno sam bila besna na njega. Naučio je on svakako tehniku i onda je otišao na nebo kada je bio na vrhuncu slave - ispričala je pevačica.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

11:20 Prvo postala popularna u Holivudu, pa u Srbiji! Tijana oduševila sve u seriji