SVE ZA LJUBAV: Ognjen Amidžić otkrio NAJLUĐU stvar koju je uradio zbog žene, a ovo ga izbacuje iz takta

Voditelj Ognjen Amidžić je iskreno i bez ustezanja odgovarao na neka kratka pitanja koja do sada niste imali prilike da čujete, a jedno je posebno raznežilo sve.

Amidžić je pričao o ljubavnom životu, ali i priznao koji "najluđu" stvar je uradio u prošlosti.

Da možete promeniti jednu stvar na svetu, što bi to bilo?

- Da nema gladi ili da sva deca budu zdrava.

Kada biste svom detetu mogli da date samo jedan savet o životu, šta bi to bilo?

- Budi čovek, sine moj.

Šta ste najluđe uradili zbog ljubavi?

- Najluđe što sam uradio zbog ljubavi je to što sam se oženio. Šalim se... Išao sam u Njujork na jedno popodne.

Koja je najveća laž koju ste ikada izgovorili?

- Verovatno ih je bilo mnogo i raznih i čudnih, ali baš za najveću bih morao dobro da razmislim.

Šta na poslu može da vas izvede iz takta a šta privatno?

- U poslu me izvede iz takta ako me neko ne kapira dovoljno brzo. Nerviraju me sporost i rastezanje. Ukratko, neprofesionalnost i sporost u reagovanju. Ovo se odnosi i na privatni i na poslovni plan.

