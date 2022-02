PLAŠIM SE DA BUDEM SAMA U STANU, OSTALE SU TRAUME: Ljupka Stević posle pljačke i dalje sanja JEZIVE SCENE! Evo šta kaže o LJUBAVI

Pevačica Ljupka Stević otkrila je sve aktuelnosti iz svog privatnog života.

Na samom početku, Ljupka se dotakla svog emotivnog statusa, pa priznala u Premijeri da je trenutno sama i da joj to prija.

- Pa, ja sam zaljubljena u sebe. Stvarno ne postoji niko u mom životu, što ne znači da neće postojati kroz par meseci, ko zna. Ovo je možda i neki savet za sve devojke, morate da naučite da volite sebe, tako ćete voleti i druge i drugi će voleti vas - iskrena je pevačica.

foto: Pritnscreen/Pink

Stevićeva se osvrnula i na nemili događaj, kada joj je lopav upao u stan i pokrao vredne stvari.

- Mislim da su hteli da uzmu nešto što meni pripada, lopov je uhvaćen i sada je na tužilaštvu šta će dalje biti. Čekam narodno ročište, bila sam kod sudije. Ne poznajem počinioca, ali kao što sam već rekla, odneto je sve što je vredno. Manje-više te neke materijalne stvari, to se nekako i nadoknadi, ali ostale su mi velike traume, sanjam takve scene i plašim se da ostanem sama u stanu - priznaje Ljupka.

Pevačica je priznala i kada planira da stane na ludi kamen.

- Ja uvek kažem, ja sam luda, a kamenje kakvo biram, to su svi imali prilike da vide! Mene sudbinski očekuje neka lepa veze, ako je verovati horoskopu, ali ne znam koliko treba verovati u sve to. Slobodna sam, volela bih da se zaljubim i malo mi je smešno kad o tome pričam na televiziji... Ako se desi nešto, desiće se. Deluje mi kao da dajem neki oglos, ali to ne može da se iskonstruiše, biće šta bude - zaključuje Ljupka u emisiji "Premijera - Vikend Speicjal".

foto: Ana Paunković

