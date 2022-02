ĐANI OTKRIO KOLIKO MOŽE DA POPIJE: Koje mu je piće najviše odgovara, a potom i koji kolega MOŽE DA MU IZAĐE NA CRTU

Gost večerašnjeg izdanja emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji je pevač Radiša Trajković Đani. Tom prilikom pevač je otkrio koliko zapravo može da popije.

Pevač se prvo dotakao toga kako sada više ne može da isprati sinove u alkoholu i ispričao jednu znaimljivu anegdotu.

- Ja 50 godina punim ove godine, a moj Miloš i Marko su ozbiljni momci sada su već oženjeni. Mlada deca mogu da piju. Sećam se mi u turskoj, popio sam jednu tekilu i jedno pivo i već vidim da padam dole. Rekao sam da idem da spavam, kad mi Miloš na to rekao: "Šta nas ostavljaš, ajde po još jedno piće". Na to sam im rekao: " Alo, jesam li vam dužan neke pare, šta me držite kao taoca". Mogu deca, mladost je to i ja sam mogao kad sam bio mlad - rekao je Đani u Sceniranju na Kurir televiziji.

foto: Kurir

Đani se potom dotakao toga koliko može da popije i koje mu piće najviše prija.

- Ja žestinu slabo pijem, popijem viski, dva, ali svi znaju da ja volim pivo. Imao sam dva puta upalu pankreasa. Meni je pivo zbog B vitamina, a i lepo me radi. Popijem gajbicu piva i legnem kao jagnje, ustanem sutra vruća čorba, istuširam se i kao Tito. Mogu dve gajbe kada sam raspoložen, ali naravno nikada ne pijem sam - rekao je Đani.

foto: Kurir televizija

U emisiji Sceniranje, usledila je rubrika "Ti pitaš", gde su gledaoci postavljali pitanja pevaču. Jedna od tih pitanja je bilo da li postoji pevač koji bi mogao da mu parira u piću, našta je on bez razmišljanja rekao Aca Pejović.

- Aca Pejović je najjači po tome. On je pravi boem i kada se sastanemo ne može ni policija da nas odvoji - istakao je Đani.

