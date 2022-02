SANJA OTKRILA DA LI JE KAĆA NA CRNOJ LISTI! Voditeljka odgovorila na prozivke, neće da joj se IZVINI, a evo da li će je opet zvati

Pevačica Katarina Živković isprozivala je voditeljku Sanju Marinković, nakon što je gostovala u njenoj emisiji.

Naime, ona je pobesnela jer je iz emisije isečen njen odgovor na temu o ženama lakovg morala. Kaća je zahtevala da joj se Sanja izvini, kao i njenim koleginicama zbog pogrešnog konteksta.

Sada se tim povodom oglasila i Sanja Marinković, koja je istakla da nema potrebe nikome da se izvinjava, te je i dala objašnjenje zbog čega je tako ispalo.

- Zbog čega da se izvinim? Nema ovde nikakvih problema, naši timovi su se čuli i sve je u redu. Kada sam se konsultovala sa produkcijom i montažerima, izbacili smo deo od 10. do 15. minuta jer su se preklopile dve izjave i nije bilo moguće dobiti čist rez. O tome svedoči i sirov materijal. Sem tehničkih momenata, druge namere nije bilo. Kaća je moj drag gost, daje pametne odgovore i dobar je sagovornik. Nemam crnu listu i opet ću je zvati u emisiju - rekla je Sanja za Alo!.

Katarina nije sa društvenih mreža uklonila objave, a kako je rekla, nema ni nameru.

- Pročitala sam njenu izjavu kako kaže da nije uspela da sav materijal smesti u tih sat, sat i po vremena emitovanja, pa ga je onda kratila po sopstvenom nahođenju i mene uskratila za komentar na njeno uvredljivo pitanje - rekla je Živkovićeva i dodala:

- Ako joj ne polazi za rukom da organizuje i vodi jednu takvu emisiju, onda neka pređe na nešto manje zahtevno gde neće postojati nikakav rizik da nekoga uvredi niti omalovaži. Njena opravdanja su smešna, meni se nije izvinila ali jeste mom menadžeru i nudi sirovi materijal sa mojim odgovorom koji bih ja mogla da okačim na Instagram ili Jutjub - klasično vređanje inteligencije. I dalje sam čvrsto pri stavu da neću više gostovati kod nje, jer zašto bih gostovala tamo gde me vređaju i gde ona emisiju završava rečenicom: „E pa, drage moje, hvala vam što se niste pravile gluplje nego što jeste“. Na kraju, ako nije bilo mesta za moj odgovor, onda nije trebalo da bude mesta ni za njeno pitanje.

- Sanja, ti zoveš u emisiju goste da bi ih potom vređala, ponižavala i omalovažavala i na kraju kreiraš onako kako tebi odgovara. Ja to ne želim i želim javno izvinjenje, ne samo za sebe već za sve moje kolege. Sanja Marinković je sklonila (izbacila iz emisije) moj odgovor na pitanje da li rijaliti učesnice i pevačice muškarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, pa sam prinuđena da prokomentarišem ovde. Moja dužnost je da odbranim sebe, svoju profesiju i sve svoje koleginice koje se kroz život pošteno bore i zarađuju svoj dinar - naoisala je Kaća na Instagramu, pa nastavila:

- Moj odgovor koji je Sanja isekla je glasio: ’Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala, ima ga i među voditeljkama i među advokatima, agentima, lekarima... Ne reagujem nikako jer me one ne pogađaju. S obzirom na to da je moj komentar izbačen, to može vrlo lako pogrešno da se protumači i da ispadne kako se ja slažem sa svime što ona govori. Ne znam koja je bila Sanjina namera, ali je svakako uvredljiva, ne samo za mene već i za moje kolege - poručila je Živkovićeva.

