NE ZNAM ŠTA JE DEPRESIJA! Lepa Lukić otkrila recept za SREĆAN život: Napravila sam najviše, a sve vreme sam pri zemlji!

Pevačica Lepa Lukić uvek je nasmejana i pozitivna, a njen smisao za humor nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Pevačica je sada otkrila recept za srećan i ispunjen život, a kako je rekla za depresiju ne zna.

- Ja ne znam ni šta je depresija, kako treba da se osećam da budem u depresiji? - pitala je Lepa u "Grand news", a onda otkrila recept za srećan i ispunjen život:

foto: Damir Dervišagić

- Kod mene se uvek radilo i ako ne radim onda sam negde u zapećku, u drugom planu, a ja hoću da budem u prvom planu i stalno sam u prvom planu... Nema televizije da me ne zovu po deseti puta, ja kažem: "Bila sam, ne mogu više, hoće narod da me tuži što gostujem tako često", kažu: "Lepa, traže vas".

Razlog za tako česta gostovanja je i njena iskrenost za koju mnogi nemaju hrabrosti.

- Takva sam rođena, ne možeš to da isfoliraš... Ja sam celog života pri zemlji, a napravila sam najviše što je moglo da se napravi. Mogla sam sa uspehom da preskačem preko kolega, a nikad to nisam radila, samo se bojim da ne naljutim nekoga, da se ne pravim važna, ja volim drugi da kaže, a normalno da sam svesna svega, ali ne volim to da kažem da čuje kolega, zato što cenim moje kolege i uopšte ljude - ispričala je Lepa.

foto: Ana Paunković

