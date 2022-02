LEKARI SU IM DAVALI MALE ŠANSE DA PREŽIVE, JEZIVI MOMENTI! One su LAVICE srpske ESTRADE, iz bitke za život izašle su još jače

Suočavanje s realnošću i borba za život, pojedinim damama sa javne scene je promenila pogled na sve, a opaka bolest s kojom su se susrele je pobeđena u prvoj rundi. Mnoge od poznatih žena koje su se susrele sa nekim oblikom kancera i dalje ne žele da kažu da su pobedile, ali je nagore iza njih.

Mira Škorić je čak četiri puta operisala kancer, i lavovski se borila tokom oporavka. Pevačica je sve izdržala iako je bolest drastično uticala na nju i njenu porodicu. - Iskreno da vam kažem - ne, ta borba ne prestaje. Ja sam dobro, nikad bolje, ali postoji taj jedan protokol kod onkoloških bolesti. Najviše mrzim rečenicu ja sam pobedio rak, to nikada ne treba da se izgovori jer ta bolest uvek može da se vrati. Ne daj Bože nikom. Ja sam to dugo krila, zapravo krila sam od svoje porodice da bih ih zaštitila. Moja majka je preminula 2017. godine od srca. Sve to ostavlja posledice na porodicu, kada su saznali samo za četiri operacije koje sam imala, bolje da ne pričam kako im je bilo - ispričala je Mira.

foto: Damir Dervišagić

Verici Šerifović je dijagnostikovan karcinom dojke. Lekari su na redovnom pregledu otkrili maligne promene zbog kojih je hitno imala hiruršku intervenciju na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu.

foto: Printskrin

Pevačica Tina Ivanović je na rutinskoj lekarskoj kontroli saznala da ima tumor dojke i da su joj šanse da preživi male! Ali se ona izborila sa tom bolešću i sada je sve u redu sa njom. - Želela bih da poručim svim ljudima koji imaju tu bolest da se drže, da budu jaki. Redovne kontrole su važne, na svakih šest meseci, jer kada se nešto rano otkrije to može i da se spreči i da se izleči. Ja sam redovna na svakih šest meseci, ja sam redovan pacijent i odgovorna sam što se toga tiče, redocno vadim krv i redovno kontrolišem grudi. Treba voditi računa prvenstveno o sebi, pa tek onda o drugima - rekla je pevačica.

foto: Dragan Kadić

Slađana Trajković supruzi poznatog pevaša Radiše Trajkovića Đanija je dijagnostifikovan rak bubrega, te su lekari odlučili odmah da je operišu. Operacija je trajala više od tri sata, i uspešno je obavljena. Kako saznajemo ona se sada oporavlja.

foto: Kurir TV, Tamara Trajković

Nada Obrić se čak četiri puta susrela sa ovom bolešću, i išla na nekoliko operacija. Ona je uspela da pobedi ovu bolest, verom u sebe i jakom borbom sa svim problemima koje je imala. Teško je prihvatila da ima rak, ali je rešila da se bori zbog sebe, svoje dece, prijatelja i publike.

foto: Ana Paunković

Glumica Suzana Petričević je otkrila je koliko je koliko je, zapravo, jaka kada se suočila sa zastrašujućom dijagnozom, karcinom dojke. Borba u kojoj je izašla kao pobednik promenila je njen odnos prema životu.

- Operisana sam 15. novembra, urađena mi je potedna operacija dojke i limfnog čvora ispod pazuha. Nikada neću zaboraviti trenutak kada mi je posle buđenja lekar saopštio da su mi limfni čvorovi čisti, ali da ipak moramo da sačekamo histopatologiju. Njegova prognoza ipak je bila poztiivna. Tih 15 dana čekanja bili su mi najduži u životu - kazala je tada Suzana.

foto: Pritnscreen