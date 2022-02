SKUĆILI SE PRED VENČANJE! Sloba Radanović napustio Novi Beograd, evo gde sad živi s verenicom Jelenom

Sloba Radanović i njegova verenica Jelena Đuričanin skućili su se u novom stanu na Paliluli. Njih dvoje su s Novog Beograda, gde su živeli, prešli u novi dom u gradu. Radanović je mesecima razgledao nekretnine po prestonici sa željom da se u jednoj skući, a nekretnina za koju su se zajedno odlučili, po svemu sudeći, ima sve što je paru potrebno za život iz snova. Ekipa Kurira obišla je Slobin novi kraj.

- Nekoliko puta smo videli Slobu. On živi u ovoj novoj zgradi. To je ceo kompleks, njegov stan je na drugom ili trećem spratu. I njegovu verenicu viđamo. Oboje su ljubazni. Zasad nisu pravili žurke. Lepo se ponašaju. Žive mirno. Ta devojka je uglavnom s decom. Pevača sam viđao i u lokalnoj pekari i prodavnici. Deca ga vole, hoće da se slikaju s njim, a on svima izlazi u susret. Dobar je komšija, nemam lošu reč da kažem - ispričao nam je jedan sugrađanin koji živi u istoj zgradi gde i Sloba.

Sad kad su se skućili, Sloba i Jelena spremaju se i za venčanje. Prema pisanju medija, njih dvoje bi sudbonosno "da" trebalo da izgovore 14. februara, na Svetog Trifuna, odnosno na Dan zaljubljenih. Oni pripremaju intimno venčanje, koje će biti upriličeno u jednom manastiru, a prisustvovaće mu članovi najuže porodica Radanović i Đuričanin, kao i Jelenina deca iz prethodnog braka. Nakon crkvenog, održaće se i ceremonija građanskog venčanja u jednom prestoničkom restoranu. Iako je Sloba ranije rado govorio o privatnom životu, to se sada promenilo:

- Nekad nešto treba zadržati i za sebe. Živim svoj život, a moju publiku zanima samo gde pevam, mislim da ih ne zanima šta radim, gde živim, da li sam u braku ili ne. Neću da opterećujem ljude - rekao je on jednom prilikom za medije.

Lj. S.

