PREMINULA ANJA BILA JE POZNATA PO UČEŠĆU U RIJALITIJU: Tad je ostavila verenika zbog farmera, a njena SMRT sad je sve ŠOKIRALA

Anja Boronjek (38) pronađena je mrtva u kući u Novoj Gradiški, a sa njom je bio i prijatelj T.K.

Sumnja se da ih je ugušio ugljični monoksid iz peći na pelet, prenosi 24sata.hr.

Anje se mnogi se sećaju iz rijalitija 'Ljubav je na selu'. Tamo je svojevremeno pokušavala da nađe ljubav, a za oko joj je tada zapao farmer Alojz. Zbog njega je ostavila i tadašnjeg verenika, no Alojz je na kraju nije odabrao.

- Svi u ulici smo u šoku. Tiho nam je bio jako dobar sused, spreman uvek da pomogne. Tu subotu uveče izašli smo pred kuće kada smo vidjeli policiju, nije nam bilo jasno šta se događa. Nažalost rečeno nam je da je u kući pronađen mrtav naš sused i jedna žena - rekla je prva komšinica mladog čoveka.

U ponedeljak je tu informaciju potvrdila PU Brodsko posavska.

- Znam da je on imao peć na pelet. Koliko ja imam informaciju nešto se s peći dogodilo i najverovatnije je dim koji je umesto u dimnjak isticao u unutrašnjost kuće. Omamio ih je i ugušio - rekla je komšinica Zlata.

- Sestra mu živi i radi u Engleskoj. Kako se nekoliko dana nije čula s bratom rekla je svojoj ćerki da ode da vidi šta je s ujakom. Nećakinja ga je zvala, ali joj on nije odgovarao. Odlučila je sa svojim dečkom i njegovim ocem ode do kuće. Kada su došli do ulaznih vrata ponovo je nazvala ujaka, čuli su da mobilni zvoni iza zaključanih vrata. Otac njenog dečka odlučio je da provali vrata. Kada su ušli pronašli su mrtvog Tihomira, ali on nije bio jedini u susednoj sobi, pronašli su mrtvu mladu ženu. Pozvali su policiju koja je uskoro stigla, a kasnije su stigli i iz krim policije iz Zagreba - ispričao je sused.

Ivana, Tihomirova sestra koja živi i radi u Engleskoj u nedelju uveče došla je u Novu Gradišku nakon što je saznala za tužnu vest o tome šta joj se dogodilo bratu.

- Još nisam bila u dvorišnoj zgradi, jednostavno nemam snage to da učinim. U biti nemam spoznaje kako se sve dogodilo. S Tihom sam se čula pre nedelju dana, inače redovno se čujemo. Naši razgovori su bili uobičajeni, jer ja imam samo njega, nema nas više braće i sestara. Ne znam kako je sve pošlo po zlu. Za devojku koja je pronađena mrtva u njegovom stanu ne znam, nemam informaciju u kakvi su odnosima bili oni, nije mi pričao o njoj. Kao i svi mladi ljudi i on je imao svoj krug prijatelja s kojima se sastajao, no, ja o njima ne znam puno, pa tako niti o njoj - rekla je Ivana, potresena time što se dogodilo, čega još uvek nije svesna.

