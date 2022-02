BRESKVICA (20) NAPUMPALA USNE! Snimak iz salona isplivao na mrežama, a tek da vidite KRAJNJI REZULTAT! (VIDEO)

Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica (20) osim što uživa u novoj ljubavi posle raskida s Mihajlom Veruovićem Vojažom, "bacila" se i na transformaciju lica.

Naime, ona je posetila jedan salon kako bi "napumpala" usne, a snimak je podelila na svom TikTok nalogu.

foto: Printscreen/Tik Tok

Ona je pokazala ceo proces, a nakon toga je objavila i snimak na kom se vidi krajnji rezultat.

Podsetimo, posle raskida veze sa Mihajlom Veruovićem Vojažem, Anđela Ignjatović Breskvica uplovila je u novu vezu, ali sadašnjeg dečka krije od očiju javnosti.

- Nisu pogodili. Ja sam u vezi, samo niko nije pogodio ko je i neće pogoditi. Naučila sam da sve što radim krijem. Niko ne zna gde sam i šta radim i to mi je najvažnije, da imam svoj mir. On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je O.K., i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Breskvica za Telegraf.

foto: Printscreen/Tik Tok

Kurir.rs

Bonus video:

00:03 SVE JOJ BOJE DOBRO STOJE! BRESKVICA PROMENILA IMIDŽ: Pevačica se pohvalila novom frizurom, mnogi je ovakvu ne bi PREPOZNALI!