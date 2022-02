HVALA ŠTO SE NISTE PRAVILE GLUPLJE NEGO ŠTO JESTE! Isplivao ŠOK snimak iz Sanjine emisije, isprozivala gošće kao niko

Pevačica Katarina Živković javno se oglasila nakon gostovanja kod voditeljke Sanje Marinković, koju je optužila da joj je namerno isekla odgovor na škalkljivo pitanje.

Naime, Kaća je trebalo da odgovori na pitanje o ženama lakog morala koje se povezuju sa pevačicama i rijaliti učesnicama. Budući da se Katarinin odgovor nije emitovao, ona je odlučila da obrati svojim pratiocima na Instagramu.

- Pošto je moj komentar u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković na pitanje postavljeno Maji Marinković i meni "da li rijaliti učesnice i pevačice muškarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, sklonila (izbacila iz emisije), prinuđena sam da prokomentarišem ovde, jer moja je dužnonost da odbranim sebe, svoju profesiju i svoje koleginice koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar - napisala je Kaća, pa nastavila:

- Dakle, moj odgovor koji je Sanja isekla je glasio ovako: "Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala, smatram da promiskuitet nema apsolutno nikakve veze sa profesijom kojom se bavite i da su to apsolutne gluposti, a kako na njih reagujem - ne reagujem nikako, jer me one ne pogađaju" - napisala je pevačica i dodala:

- S obzirom da je tokom emitovanja, moj komentar na njeno neprikladno pitanje, izostavljen (izbačen) - to može vrlo lako da se pogrešno protumači kako se ja zapravo slažem sa svime što ona govori, a pošto nisam odgovorila (tačnije pošto je isekla moj odgovor) - to bi značilo da ja to podržavam i da odobravam sve što ona govori, što je u krajnju ruku nefer i vrlo zlonamerno - napisala je Katarina.

Sada se na društvenim mrežama pojavio isečak iz Sanjine emisije koji je izazvao lavinu komentara. Sanja, naime, odjavljuje emisiju rečenicom:

"Hvala što se niste pravile gluplje nego što jeste", na šta su se gošće šokirale, ali i gledaoci, zbog čega je odmah rekla da se samo našalila.

